28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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«Есть диалог РФ и США. Украина бесполезный для американцев актив» – киевский политолог

Новости УкраиныЕсли бы Украина представляла для США даже наполовину меньшую ценность, чем Афганистан, то давно...

Если бы Украина представляла для США даже наполовину меньшую ценность, чем Афганистан, то давно достигла бы уровня Польши от одних только американских инвестиций.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, это американо-российские отношения. Украино-американские – это до сих пор производные отношения от американо-российских. У нас нет американо-украинских отношений», – сказал эксперт.

«А двухпартийная безоговорочная поддержка?» – уточнил ведущий.

«Против России, но не за Украину, – ответил Бортник. – Что, в нас инвестировали хотя бы половину денег, как в Афганистан? В Афганистан инвестировали 850 миллиардов долларов. У нас даже 8,5 чистых инвестиций нет».



«Если бы мы получили хотя бы половину того, что получил Афганистан, в Украине бы уровень жизни, даже при условии, что наши политики воруют, был бы выше или сравнимый с уровнем Польши…Они нас не считают зоной своих интересов. Объективно, нас в этой ситуации, мы выгодны, как инструмент «коммуникации» с Россией», – отметил политолог.

«Мы – временный актив, куда нет смысла инвестировать большие деньги, потому что они могут быть потеряны. Вот, почему такое к нам отношение. Это главное отношение России с США, конечно, и второе – это реакция на то, что Зеленский критиковал Байдена. Вы думаете, там в Вашингтоне забыли атаки Зеленского на Байдена по «Северному потоку»?» – добавил эксперт.

По его словам, поддержки со стороны США Зеленскому нет и не предвидится.

«Постоянно идут какие-то движения под ковром – идут намёки, идут сливы в Telegram, что это дело может быть восстановлено, идёт какое-то движение. И дата визита Зеленского к Байдену, и то, кто к нам едет – это реакция на то, что политической поддержки Зеленский не имеет со стороны США. И США в ближайшее время своё отношение к нашему президенту не поменяет. Вот эти два фактора они слились в Буттиджича. Вместо хотя бы министра энергетики, хотя бы – это минимальный уровень, который нам необходим.

Потому что есть масса вопросов – «Северный Поток-2», Набсовет, «Нафтогаз», которые могли хоть как-то решаться, а к нам приедет свадебный генерал, который ничего решать не будет, не сможет, да и не призван. Я уже молчу о том, что о личной жизни самого Буттиджича, что также воспринимается как фактор раздражения в Украине», – добавил Бортник.



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