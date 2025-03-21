Есть ещё отщепенцы: не все в Европе хотят вооружаться – экс-президент Эстонии

Елена Острякова.  
21.03.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крушение американоцентричного мира вынудило страны ЕС тратить больше на вооружение.

Об этом бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил в интервью цифровой платформе The Cipher Brief, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крушение американоцентричного мира вынудило страны ЕС тратить больше на вооружение. Об этом бывший президент...

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«Куда мы идем? Это, безусловно, привело к резкому увеличению расходов на оборону в Европе: как в Германии, так и на уровне ЕС. Это больше, чем просто перемены. Мы живем в другом мире, если речь идет о безопасности», – нагонял тревожности Ильвес.

При этом он прогнозирует, что не все европейские страны будут политизироваться.

«Я понимаю, что Венгрия, Словакия, Италия и Испания не хотят тратить деньги. Поэтому они, вероятно, создадут еще одну коалицию, которая будет отвечать на все это», – недовольно заметил Ильвес.

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