Есть флаг, гимн и присяга, мои соотечественники сражаются за это, какие могут быть сомнения – Харатьян

Анатолий Лапин .  
20.09.2023 16:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 751
 
Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Российские военные сегодня сражаются и отдают жизни за будущее страны и ее людей, поэтому выбора, перед каким флагом стоять – быть не может.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил известный советский и российский актер Дмитрий Харатьян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные сегодня сражаются и отдают жизни за будущее страны и ее людей, поэтому...

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Харатьян подчеркнул, что поддержал свою страну и не понимает, как другие звезды отказались ассоциировать себя с Россией.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане, воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения? Под каким флагом я должен быть, под каким еще?», – заявил Харатьян.

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