Есть конкретный смысл восстанавливать Часов Яр
Восстановление получившего колоссальные разрушения в результате боевых действий Часова Яра имеет смысл, как минимум, из соображений водоснабжения Донбасса.
Об этом в эфире радио «КП» Новороссия экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил завкафедры культурологии ДонГУ, эксперт Изборского клуба Дмитрий Муза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Часов Яр был и командным пунктом, и неким логистическим хабом, и местом рекогносцировки ВСУ. И очевидно, что этот город (уже 46-й, освобождённый ВС РФ) – это ворота к славянско-краматорской агломерации. Причём и до Константиновки осталось чуть-чуть с восточной стороны, а это тоже и мощный укрепрайон, и промышленный центр в прошлом», – сказал Муза.
Басурин согласился, что это стратегическая высота, с которой теперь русская артиллерия может добивать спецснарядами аж Константиновки и Краматорска.
«Жители, конечно, покинул город. Там были попытки вывоза их на территорию Украины, но сознательные люди двинулись в другом направлении. Мне думается, что если будет реанимирован проект канала «Северский Донец – Донбасс», а он там неподалёку проходит, то наверняка это целесообразно. Потому что воссоздать всю инфраструктуру – это огромная работа», – отметил эксперт.
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