«Есть критическая опасность». Климкин боится переговоров Путина с Западом

В январе следующего года США и Россия будут решать вопросы безопасности в Европе, в том числе это касается Украины, но представителей самой Украины в переговорах не будет.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В следующем месяце, в январе, с большой вероятностью начнется дискуссия по европейской безопасности между американцами, Путиным, возможно европейскими лидерами, и нас там нет. И это второй случай после «Северного потока», когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, а, в конце концов, наше существование.

Поскольку, Путин поймал кураж, он думает, что время работает на него, и он хочет запустить процесс перезагрузки на Ялту, не знаю, какая-то 3.0. И тут для нас вопрос быть внутри этого процесса – это момент истины. Если нас нет, то есть большая вероятность, что через нашу голову будут согласовываться вещи.

Не относительно того, чтобы нас оставить, сдавать, – безусловно нет, для Штатов мы важны. Но, тем не менее, давить относительно своего видения ситуации вокруг Украины и вокруг Донбасса, и в этом есть критическая опасность.

В том, чтобы договариваться с Путиным о каких-то ситуативных процессах, поставить нас на паузу. Мы можем много говорить о каких-то лозунгах, идеях, понимании относительно НАТО, но прекрасно понимаем, что даже США сейчас не готовы продвигаться быстро. И их аргументация не в том, что они не хотят – они хотят нас в НАТО, но говорят, что мы неспособны сегодня, с точки зрения доверия, идти вперед», – заявил Климкин.