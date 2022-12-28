«Есть, куда падать» – севастопольский риелтор о бегстве материковых покупателей

С началом специальной военной операции недвижимость в Крыму перестала интересовать покупателей с материка. Сейчас сделки на первичном и вторичном рынках совершают жители полуострова.

Об этом сообщила в эфире «ForPost» директор одного из севастопольских агентств недвижимости Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная операция оказывает влияние на рынок недвижимости однозначно, потому что у нас покупательский спрос спустился в сторону местных приобретателей. Те, у кого есть льготные ипотеки, сертификаты, материнский капитал – то есть это местный покупатель, – подчеркнула эксперт. – Тот, кто планировал продать, превратить свои метры в деньги, он это делает. Но многие продавцы замерли, потому что решили подождать, посмотреть, что будет весной. А весной подождут до лета. В конце года продавцов, конечно, заметно больше. Сейчас рынок действительно сместился в сторону продавца, покупателей у нас меньше, повторяю, потому что у нас нет материковых покупателей».

Количество выставленной недвижимости на продажу увеличилось в среднем по Крыму на 30%. Прощаться с квартирой на полуострове хотят немногие, в надежде, что если не этим, то следующим летом заработает авиасообщение и удастся приезжать на отдых. По оценке Массальской, очень многие жители РФ покупали недвижимость для отдыха и для оздоровления детей летом.

«Хочу сказать, что в Крыму и Севастополе срочно сейчас ничего нельзя продать, ну не продается, помечай или не помечай, ничего срочного не произойдет. Поэтому не стоит реагировать на эти пометки, то есть на самом деле срочных продаж, о которых мечтает покупатель, чтобы найти срочную продажу по низкой цене, их нет. Но есть договороспособность. Например, квартиру продают за 5 миллионов рублей, а у покупателя есть только 4 миллиона. Мы говорим, давайте сделаем предложение продавцу, может быть вы добавите ипотеку, подберем, поднаберем и сделка выйдет, – отметила эксперт. – Деньги могут обесцениться, конечно, и многие люди потом потеряют, переживают очень сильно, не хотят деньги хранить деньгах».

По словам директора агентства недвижимости, вплоть до июня цены на рынке вторичной недвижимости по инерции продолжали расти приблизительно по 1,5% в месяц. Летом случился разворот и цены пошли вниз с такой же динамикой. По итогам года в среднем стоимость недвижимости увеличилась на 4%.

«И нам есть куда падать, – уверена Массальская. – Ведь в прошлом году у нас выросли цены на 45% за год, мы по 4% в месяц плюсовали. Сейчас спрос у нас поменялся в сторону местного покупателя, поэтому и роста цен такого нет. И даже в некоторых случаях дисконт 10% к сделке».

Что касается новостроек, то там цена стабильная. Это связано с тем, что, во-первых, их не так много в городе, а во-вторых, в новостройки вкладывают средства получатели льготной ипотеки и материнского капитала.

«Я могу сказать на примере комплекса «Porto Franco», где однокомнатные квартиры в 32 метра там стоят от 5 миллионов рублей. Причём квартиры ещё в процессе строительства, будут сдаваться в 2025 году, двухкомнатные квартиры порядка 70 метров стоят от 6 миллионов. Все без отделки, и их берут, потому что программа с господдержкой уходит с рынка и переходит под 8% годовых. Поэтому цены на новостройки в Севастополе застройщики не роняют. Ушел с рынка спекулятивный покупатель, который покупал с котлована для перепродажи, чтобы после сдачи дома получить 1-1,5 миллиона в плюс. Сейчас этого нет. Покупают для собственных целей или для того, чтобы использовать ту или иную поддерживающую программу».