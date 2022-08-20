Есть ли хорошие новости из Донецка?

Евгения Мартынова, блогер из Донецка, рассказывает в колонке для «ПолитНавигатора» о тяжелой ситуации в столице ДНР – и о контрасте не только с тыловым Луганском, но и Мариуполем, где только началось восстановление разрушенного города.

…В Донецке решительно невозможно писать о хорошем. Даже думать о хорошем иногда – опасно и грешно. Потому что при под любым текстом тут же твой светлый порыв обесценят: «А у нас воды нет. Полгода нет. Будет-то когда?!». Всегда отвечаю правду: будет тогда, когда возьмут север бывшей Донецкой области, где берет свои истоки Северский Донец. Ведь было понятно с самого начала, что терроризм – основа государственной политики Украины, и уж морить южный регион засухой нужно будет первым делом.

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Оказалось, что и обстрелы так не выводят людей из себя, как необходимость добывать воду. Оно и понятно – хоть стреляют весь день, но достается обычно половине города, а вот краны сухие везде.

Чаты микрорайонов превращаются в перекличку: счастливчики, урвавшие несколько баклажек воды, информируют, куда приехала машина с технической или подвезли питьевую.

Педагоги зазывают родителей на разгрузку воды – ее привозят к школе. Энтузиастам обещают выдать баклажки без очереди, но папаши, опасаясь мобилизации, засылают потрудиться мамаш.

С четырех утра у кранов, выведенных из подвалов домов, где бывает вода (выше напор не добивает), собирается очередь. Начинаются склоки, журчание и бурчание, и вымотанные, невыспавшиеся жители этажами выше мечтают облить эту толпу из ведра, как мартовских кошаков. Но воды нет.

Дворники, которых и так было мало, пишут заявления на увольнение. Потому что, говорят, мы не нанимались выгребать пакетики сами-знаете-с-чем, которые выбрасывают граждане из многоэтажек.

Окраинные районы идут виртуальной войной на центр, где, как все убеждены, жители жируют, плещутся в тазах круглосуточно – а другим не достается.

В ожидании дождя балконы полны ведер и мисок, а литр питьевой воды с начала периода засухи как подскочил в цене с двух рублей до четырех, так и держится. В Донецке шутят, что жениха нужно искать не с нефтяной вышкой, а с артезианской скважиной.

А тут еще в эфир врывается видео с краном, из которого бодрым напором хлещет вода. В Мариуполе.

Попробуй вообще скажи в этом городе: «…а вот в Мариуполе…» – и тебе тут же прилетит. Там-то, пишут, дома подключают к водопроводу, на газонах работают поливалки, а по асфальту струятся ручьи от порывов. Мало им моря под боком! Бесполезно объяснять про резервное Строкрымское водохранилище, и про то, что, вопреки реляциям, большинство жителей там точно так же таскаются с бутылями и расставляют тазы, чтоб заохотить дождик.

Слово «Мариуполь» вообще, как бритвой, прорезает огромный нарыв, и причина даже не в воде. А в том, что в городе у моря, судя по новостям, бурлит жизнь: стройки реконструкции, эпические проекты, новый транспорт и даже аэропорт обещают за три года.

А новости Донецка вы давно читали? «Обстреляли», «погибли», «возложили», «почтили» и так далее. А по аэропорту, как лупили восемь лет назад, так окрестности принимают и сейчас. Собственно, сейчас везде летит так, что тыла и не осталось. И про мины-лепестки вы тоже слышали, да?

На днях по дороге в ЛНР наблюдала, как российская техника усердно кладет асфальт на трассе. Луганск, который всегда был в тени Донецка, окончательно став тыловым, с братской помощью вдруг обскакал Город роз. Поймала себя на мысли о том, как давно в Донецке мы не видели перемен, мы вообще забыли, как это – капитальные работы! Восемь с лишним лет город – на поддерживающей терапии и «искусственном питании» – и глупо требовать иного, пока на головы нам яростно сыпется железо.

…Внезапно фотография луганского асфальта, выложенная на странице, вызывает оживление. То ли в протест, то ли в поддержку, но дончане, которые еще с утра были заняты добычей воды, вдруг вспоминают, что рядом с ними тоже начали происходить изменения.

Где-то поменяли окна в подъезде, а также трубы и проводку. В другом месте – канализационные коллекторы. Ремонтируют школу. Поставили новую остановку. Собираются делать капитальный ремонт в доме. Асфальтируют дороги.

На фоне ежедневной погони за водой под обстрелами эти изменения, несомненно, вызванные вмешательством России, выпадают из фокуса внимания.

Оказавшись в эпицентре черной воронки, ты не видишь ничего за ее пределами, как это и случилось с Донецком. Не видишь, как к городу подступают с востока свежие трассы. Как на запад уходят приморскими дорогами длинные колонны современной техники. Как работает ПВО, пока ты спишь, отражая тысячи угроз. Как метр за метром наши бойцы продвигаются вперед, откатывая фронт.

Может быть, когда весь город умоется наконец-то водой из Северского Донца, то наступит время прозрения.