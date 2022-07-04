Есть ли паника в Белгороде? Почему дрожат руки у мэра Харькова? Данные полковника Алёхина

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

В три часа ночи Белгород проснулся. В ночном небе один за другим раздавались мощные взрывы. Я насчитал пять, через пятнадцать минут все повторилось. Люди,кто успел, покинули дома, завыли «сигналки» в припаркованных во дворах автомобилях, по пустынным улицам города помчались машины «скорой помощи» и коммунальных служб.

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По сути, это была вторая атака на Белгород со стороны Украины. Первая произошла ранним утром 1 апреля. Тогда два украинских боевых ударных вертолета поразили ракетами нефтебазу в одном из районов города и обстреляли промзону на окраине. К счастью, тогда никто не пострадал из мирных жителей. Загорелись ангары с топливом и часть инфраструктуры мелких предприятий.

На этот раз не обошлось без жертв. Есть погибшие и раненые. Полностью разрушены несколько частных домов в жилом секторе, около 40 частично,11 многоквартирных домов (преимущественно пятиэтажки) получили повреждения. Район нанесения ракетных ударов расположен в нескольких километрах от центра города. На пересечении улиц Попова, Маяковского, рядом с Центральной областной научной библиотекой. Плотно застроенный частный сектор соседствует с «хрущевками» и современными многоэтажными комплексами.

К утру стало известно, что ВСУ нанесли удар несколькими баллистическими ракетами из оперативно-тактического комплекса «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Они состоят на вооружении в украинской армии еще с советских времен. Достаточно эффективны и боеспособны. В ходе военной операции ВСУ уже не раз применяли именно кассетные боеприпасы не только по военным объектам, но по городам и мирным жителям. Например, в Донецке и Краматорске.

Ночной прилет в Белгороде был перехвачен средствами ПВО ВС РФ. Три ракеты были уничтожены в воздухе, обломки одной из них упали на жилой сектор, в некоторых строениях возник пожар. Учитывая, что кассетные боеприпасы могут поражать площадь в радиусе до 500 метров (начиненные металлическими и другими поражающими свойствами), повреждения получили домостроения, автомобили, в соседних пятиэтажках повылетали стекла, взрывной волной сносились флигеля и сараи.

К сожалению, погибли несколько человек, за жизнь других борются медики, многим оказали медицинскую помощь на месте.

Одновременно, в это же время, при подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских ударных беспилотных летательных аппарата.

Такие действия со стороны киевских властей были не случайны и тщательно спланированы. Во-первых, в течение нескольких дней над территорией Белгородской и Курской областей висел американский разведчик, во-вторых, средства ПВО российской армии выполняют боевые задачи в максимальном режиме. РСЗО противника и масса беспилотников регулярно пытаются вклиниться в приграничную зону. О чем свидетельствуют регулярные обстрелы населенных пунктов. По областному центру пытались нанести огневой удар, используя баллистические ракеты, – впервые.

Могу предположить, что главной целью противника был все же аэродром, расположенный в городской черте. Судя по траектории полета ракет, всего в нескольких километрах от точек перехвата.

Безусловно, ночная атака на Белгород и Курск имела психологический подтекст. Не сколько, на мой взгляд, чтобы отвлечь общественность от поражений ВСУ на фронте, сколько продемонстрировать «очередную перемогу» на информационном фронте и пространстве соцсетей.

Сразу отмечу, что никакой паники в Белгороде не наблюдается. Горожане понимают и осознают, что такое прифронтовой город, со всеми вытекающими. Конечно, люди озабочены и насторожены, особенно жители района, где возникло ЧП. Оперативно сработал глава области Вячеслав Гладков, надо отдать ему должное. Четко, последовательно. Отреагировал сразу, быстро прибыл, встретился с людьми, ответил на все вопросы – честно, откровенно. Необходимая помощь пострадавшим уже оказывается, в том числе – материальная.

Чего скрывать, абсолютное большинство населения страны, белгородцы и куряне, может быть, в первую очередь, хотят получить ответ на вопрос: «Когда будут наноситься ответные удары по центрам принятия решений?».

Думаю, он находится (вопрос) и должен быть адресован больше к политикам и дипломатам. Касательно военных, такие «ответки» и «обратки» наносятся регулярно. В первую очередь, по штабам и командным пунктам противника, где находятся непосредственные исполнители принимаемых решений киевских властей.

К примеру, только на харьковском направлении за минувшие сутки ударами ВКС РФ поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков. Уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кстати, сразу после огневой ночной атаки на Белгород жители Харькова и окрестностей смогли наблюдать прилеты «Искандеров», причем в один и тот же район города – Киевский. В СМИ появилась информация о поражении какого-то критического объекта инфраструктуры. Им оказалось небольшое предприятие, во дворе которого располагалась временная огневая позиция комплекса «Точка-У», откуда выполнялись пуски баллистических ракет. Кроме того, штабы нацбатальонов «Азов» и «Кракен» располагаются, как правило в пустующих административных зданиях и даже школах.

Можно себе представить, как бы только изгалялись украинские пропагандисты, пытаясь создать Бучу-2 или, допустим, Кременчуг. Но этого нет на протяжении нескольких месяцев специальной операции.

Во-первых, наши военные действительно наносят точечные удары по объектам ВСУ и нацбатов, во-вторых, Минобороны заранее предупреждает о готовящихся провокациях.

Весьма своеобразно, а попросту, неадекватно реагируют на происходящие события харьковские власти. Например, губернатор области Синегубов в очередной раз нес бред об успехах «защитников города», что, мол, все под контролем. А что считают адекватные харьковчане? Вот одно из сообщений, которое я получил:

«Вот так сегодня Синегубов ответил на вопросы о том, нужно ли харьковчанам эвакуироваться и не продвигаются ли российские войска к Харькову. По цитате хорошо видно, что у человека либо мозг коллапсировал, либо совесть. Только в самом Харькове, не говоря уже об области, за последние несколько дней есть погибшие и раненые, и немало. Добавьте к этому то, что при максимально «мутных» по своей природе обстрелах промзоны вдоль Московского погибло больше людей, чем заявлено официально. Причем, достоверно известно, что стреляли кракеновцы. Это называется «нет оснований» для разговоров об эвакуации. На самом деле не важно, знает Синегубов или не знает. Важно то, что руководитель области на голубом глазу заявляет об абсолютном контроле, и то ли не понимает, то ли «абсолютно» плевать хотел на очевидный вывод из этих заявлений: погибшие и раненые входят в условия абсолютного контроля. Для маразма возраст у Синегубова вроде не тот (хотя алкоголь никто не отменял); значит, наплевать? Или все-таки таких несусветных масштабов глупость? Скорее второе, ведь заявление «враг достает до Харькова, но никуда не движется, потому что сосредоточился на обороне» – это же фактически проваленный тест на айкью, причем не на уровень, а просто на наличие. Какая же это сосредоточенность на обороне, если усилились обстрелы Харькова? И как же это враг никуда не движется, если сокращения обстрелов полмесяца назад лично Синегубов списывал на отбрасывание российских войск к границе области? Получается, их, россиян, тогда отбросили, и они от удивления, что ли, обстрелы прекратили? Ведь если сейчас они никуда не движутся и находятся на том же месте, куда их отбросили, но обстреливают, значит, они и тогда могли обстреливать?».

На самом деле, харьковчане прекрасно понимают, что российские войска вновь приблизились к городу, но украинская сторона не хочет признавать этого. В ход идут бравурные сообщения и близком наступлении ВСУ, о скором получении западного вооружения и, вообще, о скорой «перемоге». Так поступает и мэр города Терехов, находясь явно в подавленном психическом состоянии.

С одной стороны вроде бы требует оставить в покое и не переименовывать улицу и станцию метро «Пушкинская» в период тотального уничтожения памятников, названий улиц, площадей, районов города. Видимо, готовится «переобуться». С другой стороны, хочет перейти на мову, но не получается. А в глазах страх и руки дрожат. Это видно по многочисленным прямым эфирам с его участием.

На фоне непростых событий на харьковском направлении, территория ЛНР практически освобождена от противника. По ходу активных боевых действий зачищаются улицы, кварталы, городские застройки и лесные массивы по обе стороны Северского Донца. Мы вылавливаем ДРГ противника, уничтожаем кочующие минометы и артиллерийские установки. Потому что сейчас везде «зеленка». Учитывая рельеф местности, активная работа ведется на всех участках фронта. Пусть не так быстро, но методично идет продвижение и наступательные действия со стороны российской армии и Народной милиции ДНР/ЛНР.

Впереди Бахмут, Славянск и Краматорск. Трудно судить, когда наступит окончательный или предварительный перелом в ходе спецоперации. Сейчас об этом говорить не надо. На мой взгляд, важность в том, насколько качественно будут выполнены поставленные задачи. Когда будет уничтожен анклав на всем протяжении донбасской дуги, тогда уже можно будет говорить о переломном моменте во всей специальной военной операции, а не только в битве за Донбасс.