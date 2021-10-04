Есть ли правда в «Комсомолке»? Задержание Можейко обрастает загадками и домыслами

До сих пор покрыта тайной история с задержанием корреспондента газеты «Комсомольская правда Беларусь» Геннадия Можейко. Он уже три дня находится под стражей в знаменитом Минском СИЗО на улице Окрестина, но где и когда он был задержан, непонятно. И это становится поводом для скандала в отношениях России и Белоруссии.

Можейко автор скандальной короткой заметки об Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ. В ней одноклассники убийцы отзываются о нем весьма комплиментарно. Заметка провисела на сайте КП всего 8 минут, но это не помешало белорусским властям заблокировать ее через несколько минут.

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Сейчас Можейко обвиняется в разжигании социальной вражды и оскорблении должностного лица. На его квартире в Минске прошел обыск.

Все это могло бы остаться внутренним белорусским делом (Можейко – белорусский гражданин, работающий в юридически белорусском СМИ), если бы не тайна с местом его задержания.

Мать репортера утверждает, что сразу после блокировки сайта ее сын, чья заметка стала поводом для блокировки, поспешил бежать в Россию. Для российских либералов это стало прекрасным поводом для громких заявлений с обвинениями властей.

«Россия выдала Белоруссии корреспондента Комсомольской правды. Нехорошо», – оперативно отреагировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале. .

«Лукашенко похищает человека на территории России. Давайте называть вещи своими именами. Это именно похищение. С точки зрения закона, даже если против Можейко за статью возбудили уголовку в Минске, то вопрос экстрадиции происходит через суд. Это не делается за час неизвестными людьми. Лукашенко продолжает унижать Россию. Он закрывает «любимую газету Путина», похищает журналиста издания прямо в столице России и кидает его в клетку. И он прекрасно понимает, что никто ему ничего не сделает», – возмущается либеральный блогер Илья Варламов.

Его поправляет сбежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман: суды по экстрадиции в Союзном государстве не нужны.

«Российские и белорусские спецслужбы работают абсолютно в автоматизированном формате, когда одни посылают запрос: «Задержите человека». Возможно, исполнители даже не смотрели, кто этот человек, просто: гражданин Белоруссии, паспорт, взяли, привезли на границу – схема работает отлажено уже много-много лет – на границе передают из одной машины в другую. Никаких формальных процедур, никаких жалоб в суды, и это уже работает по многим случаям в обе стороны», – пояснил Шрайбман в эфире «Эха Москвы».

Несмотря на это российское издание «Ридовка» утверждает, что Можейко был похищен с территории России. Операция по задержанию и вывозу с территории РФ журналиста была осуществлена сотрудниками белорусского КГБ. Никакой передачи журналиста от российских силовиков белорусским не было, утверждает «Ридовка» со ссылкой на источники.

Одновременно в российских соцсетях появляются анонимные утверждения о том, что Можейко не выезжал из Минска, а сказал матери, что находится в Москве, чтобы она не волновалась.

Сегодня разъяснения был вынужден давать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан Можейко.

«Кремль четко обозначил свою позицию» по блокировке сайта издания и ожидает отмены ограничений. Пока нет ощущения, что в Минске слышат нашу позицию. В отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией Но мы не знаем деталей, не знаем, что вменяется ему в вину. Все-таки речь идёт о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы вряд ли можем что-то детально комментировать», – сказал Песков.

Союз журналистов России потребовал немедленного освобождения журналиста и обнародовать причины его задержания. Белорусский комитет защиты журналистов сообщил, что «работает по стандарту неразглашения до получения результата». При этом руководитель организации Андрей Кривошеев сообщил, что к журналистам КП в Белоруссии есть претензии.

«К сожалению, у нас есть обращения в Белорусский союз журналистов, что ряд корреспондентов, журналистов «КП пресс» лично участвовали в кампании по травле и запугиванию своих коллег, белорусских журналистов, которые работают в государственных и негосударственных СМИ, но придерживаются прогосударственных позиций», – сказал Кривошеев.

«КП в Беларуси» известна своими оппозиционными взглядами. Газета уже много лет публиковала восторженные интервью с белорусскими националистами, глумилась над памятью соотечественников, погибших за ЛДНР, а в первые дни Беломайдана горячо его поддержала. Из-за этого у издания уже в прошлом году возникли проблемы с властью.

«Насчет «Комсомолки» важно понимать, что в России есть по привычке восприятие «Комсомолки» как максимально прокремлевского издания. Белорусская «Комсомолка» каким-то чудом умудрялась сохранять относительно нейтральную подачу информации. Они никогда не выделялась каким-то креном в какую-то сторону, и уж точно не в прокремлевскую сторону. Это не было охранительным мракобесным изданием. Она абсолютно адекватно освещала протесты, затем, конечно же, чтобы сохраниться, они в какую-то самоцензуру вошли, но они не стали апологетами власти, ни российской, ни белорусской», – поясняет Шрайбман.

Тем не менее в России за оппозиционность журналистов не сажают. Это сподвигло многих известных журналистов во главе с руководителем RT Маргаритой Симоньян выступить в защиту Можейко.

Показательна крайне агрессивная реакция белорусских провластных журналистов на такие заявления коллег.

«Русофобы, коллаборанты и агенты западных спецслужб аплодирут Маргарите Симоньян. Аплодируют из Варшавы и Вильнюса», – сокрушается известный своей непримиримостью в отстаивании интересов Лукашенко журналист Григорий Азаренок.

«Нет такой страны – «Белоруссия». КП давно перестала быть «комсомольской». КП давно перестала быть правдой», – неожиданно вспомнил националистическую терминологию тележурналист Игорь Тур.

«Очень странно видеть доводы российских экспертов и журналистов, что КП – это ведущее, топовое СМИ в РФ. И что? Поэтому оно может нарушать закон и быть безнаказанным? Очень странные двойные стандарты. КП в Беларуси в 2020 г. информационно обслуживала и поддерживала невероятных. Тогда, после первой блокировки главред [российской КП] Сунгоркин побожился, что изменит ситуацию, приведёт редакционную политику в чувства. Под его честное слово сайт КП в Беларуси и разблокировали. Гарантии Сунгоркина теперь на нуле. Слились. Веры в них нет. А политика оправдания нарушений вызывает много вопросов», – пишет политолог Петр Петровский.

Перпендикулярную версию гонений на КП озвучивает бежавший в Киев белорусский эксперт Игорь Тышкевич. Он считает, что они на самом деле направлены против ИА «Регнум», давно и бескомпромиссно критикующее белорусского президента.

«КП – российский холдинг без всяких приставок «про»-. Принадлежит на 60% Сергею Руднову и ещё около 20% акций у гендиректора КП Сунгоркина. Руднов, владелец «Балтийской медиа группы» владеет, кроме КП ещё и издательством «Регнум». Того самого рупора «русского мира». КП, с точки зрения проводимых тезисов действует параллельно Регнуму. Более мягко, аккуратно, но на тех же рельсах. И оба издания имеют одного владельца. И тут вспомним историю сложных отношений Лукашенко с Регнумом», – пишет Тышкевич, имея ввиду историю, когда два публицист «Регнума» были в 2018 году осуждены по той же статье, по которой сейчас задержан Можейко.

Российский политолог Максим Жаров видит связь между задержанием Можейко и историей с захватом в 2020 году под Минском 30 сотрудников российского частного охранного предприятия. Этих людей президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор продолжает называть бойцами не существующей ЧВК «Вагнер» и не считает жертвами спецоперации СБУ и ЦРУ.

«Лукашенко разыгрывает комбинацию с журналистом Можейко по лекалам прошлогодней провокации с «вагнеровцами». Журналиста, как и «вагнеровцев», «ловят на живца», при этом активно используется информация от третьих лиц. Так что вчерашняя дерзкая оговорка Лукашенко про «вагнеровцев» не была случайностью», – написал Жаров.

«Итак, что мы имеем по существу: конфликт национального государства и российской медиа-корпорации. Да, КП была вполне себе змагарская. Но КП была не более змагарской, чем другие медиа в Белоруссии. Там даже в президентском пуле змагары работали комфортно. Не говоря об т.н. экспертной прослойке. Национальному белорусскому государству змагары любы. А вот неподконтрольный медиа-сигнал – не люб. Белорусская политическая модель может существовать только в информационном вакууме, который создаётся для главного зрителя и его круга общения. Пожелаем удачи «Комсомолке» в этом баттле, потому как оказалось что у журналиста с местным гражданством в самой Белоруссии нет других защитников, кроме как из России», – написал политолог Семен Уралов.