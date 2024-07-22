Есть ли шансы у Камалы Харрис? На выборах в США снова появилась интрига

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The New York Times пишет, что нынешняя вице-президент США Камала Харрис заявила, что баллотируется на пост президента.

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию», — сказала она.

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«До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим», — добавила Харрис.

Заявивший вчера о своем выхоже из гонки Джо Байден полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис и призывает демократов объединиться, чтобы победить Трампа на выборах.

Как добавляет еще один рупор демократов – CNN – доноры Демократической партии также выразили поддержку Камале Харрис как потенциальному кандидату в президенты.

Стивен Козен, давний донор Демократической партии, заявил, что гордится решением Байдена, который «отверг личные амбиции», и благодарен ему за это.

Он также выразил готовность поддержать кандидатуру Харрис.

«По моему мнению, она должна быть нашим кандидатом. Она уже получила значительную часть моих денег, и я буду продолжать собирать деньги и давать их на ее президентскую кампанию», — отметил он.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер также прокомментировал вчерашнее заявление Байдена:

«Джо, сегодня ты показал, что ты настоящий патриот и великий», – обратился сенатор к президенту.

А это уже из обращения Шумера к избирателям:

«Джо Байден является не только отличным президентом и выдающимся законодательным лидером, но и действительно удивительным человеком. Его решение, конечно, было нелегким, но он снова поставил свою страну, свою партию и наше будущее на первое место».

В то же воемя, как отмечает издание, экс-президент Барак Обама воздержался от прямой поддержки кандидатуры Харрис и выразил уверенность, что Демпартия “сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат”.

«В 2020 году президент Байден спас нас от второго срока Трампа, и, уйдя в отставку, он, возможно, сделал это снова», — считает конгрессмен от Колорадо Джейсон Кроу.

Впрочем, если отвечья от патетики, то некоторые наблюдатели считают, что все выглядит так, будто Демпартия смирилась с поражением и заслуженного тяжеловеса Байдена убрали как раз поэтому, чтобы не портить ему биографию.

Как сообщает CBS, в настоящее время проходит экстренное совещание высокопоставленных чиновников Демократического национального комитета – именно там будет выработана стратегия перед приближающимся национальым конвентом, на котором обьявят официального кандидата.

Есть ли шансы у Харрис? Всё говорит о том, что они крайне незначительны. Однако, во-первых, ее рейтинг сейчас не сильно ниже, чем у Трампа и он очевидно подрастет в свете последних событий.

А во-вторых, в президентской гонке появилась новая интрига, и, судя по нервной реакции республиканцев, мало кто понимает, как она будет развиваться. Трамп неплохо смотрелся на фоне откровенно недееспособного Байдена, но как он будет смотреться на фоне энергичной цветной женщины? И кто станет ее вице-президентом?

Журнал Time представил новую обложку, на которой вице-президент Камала Харрис врывается в президентскую гонку. Для контраста – сразу после провальных для Байдена дебатов журнал вышел с обложкой со словом “Panic”.

Так что, с уходом Байдена в американских выборах интрига только закручивается.