Есть ли турецкий след в казахских погромах

Заграничным заказчиком мятежа в Казахстане может выступать Турция.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

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«Если посмотреть сейчас казахстанские социальные сети, чаще всего звучит Турция. Насколько это оправдано, сложно сказать, потому что пока нет подтверждающих данных. Иногда это все похоже на спекуляцию. Кому что в голову придет, тот то и говорит. Но многие говорят, что сам характер действий, их организация, особенности мобилизации маргинальных элементов указывают на турецкий след. Я лично не могу говорить об индикаторах того, откуда спонсировались протесты. Говорят и об украинском, и о прибалтийском следе, но все это не подтверждается фактическими данными. Но иногда все это похоже на фейки», – сказал Грозин.

Эксперт призывает дождаться официальных выводов следственной группы, которую пообещали создать казахские власти. Следователи должны допросить организаторов беспорядков и командиров десяток, работавших на улицах.

Он допустил, что протурецкие силы могли кооперироваться с исламистами, как это было во время «арабской весны» в Египте.

«До 2011-2012 года казахские силовики говорили о ползучей джамахезации, появлении людей, которые исповедуют нетрадиционныя формы Ислама: ваххабитские, салафитские версии. Кончилось это в тот период попытками захватить оружейную комнату в воинском подразделении национальной гвардии. Тогда это удалось пресечь. В беспорядках участвовало несколько десятков исламистов джихадистского направления, ориентированных на Исламское государство. Назарбаев, тогдашний президент, видел в этом след ИГИЛ. Было еще несколько менее масштабных вылазок, подрывы безоболочных взрывных устройств. Казахские спецслужбы предприняли массированные действия по выявлению и нейтрализации таких групп. Было несколько громких процессов.

Еще полгода назад казалось, что исламистские группы разгромлены, но если сейчас посмотреть некоторые ролики на YouTube, то явно слышны возгласы «Аллах акбар», – сказал Грозин.