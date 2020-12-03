Есть ли у России мягкая сила? Посмотрите на Донбасс

03.12.2020, Москва, Елена Панина

Почему за семь лет так и не удалось сделать из Донбасса витрину для остальной Украины? Почему в прессе регулярно появляются сообщения о том, что в бизнес-схемы туда возвращены украинские олигархи из окружения Януковича? Почему Россия семь лет не может решиться на признание ЛДНР, а обрекает людей на обстрелы и неопределенность?

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Елена Панина – депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ.

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Все эти вопросы далеко не праздные: политика в отношении Донбасса превратилась в достаточно закрытую сферу, где меняются кураторы, а в народе растёт разочарование и усталость. Старые персонажи из обоймы Януковиче вдруг появляются и начинают претендовать на влияние. Такое впечатление, что всё идёт как-то по инерции и отдано на откуп конкурирующим группам влияния.

Недавно большой резонанс вызвал факт пуска луганского трамвая на металлолом. В интернете отмечают невероятную радость по этому поводу в украинских соцсетях и недоумение у луганчан. Ведь трамвай – это символ города, его история. Даже в блокадном Ленинграде ходил трамвай, и это было знаком того, что город жив.

Возможно, в Луганске трамвай обветшал. Но почему никто не понял, какое политическое значение имеет трамвай для фронтового Луганска? И для того, что называется «Русский мир» там, где его пытаются уничтожить?

Заменить дешёвый экологичный городской трамвай на частные маршрутки и автобусы – это политическая ошибка местного руководства. Не лучший способ оптимизации транспортной системы города. Если в Луганске было целесообразно обновить трамвай, то в этом вполне могла помочь Россия. Это не только помогло бы поддержать городской транспорт, но и было бы встречено с одобрением как в РФ, так и в ЛДНР.

Российская внешняя в ближнем зарубежье политика порой страдает или излишней щедростью, или излишним прагматизмом. Политика в отношении Донбасса стала слишком пассивной. Это ещё один геополитический ресурс, который нельзя растратить.

Переговоры о судьбе ЛДНР могут длиться годами, но там уже выросло новое поколение молодёжи, которое полно скепсиса и не видит для себя будущего в ЛДНР. Они уезжают, чтобы никогда не возвращаться на Донбасс, кто в Россию, кто на Украину.

Кто, как и чем будет заполнять образовавшийся вакуум? И может ли Россия допустить ползучую деградацию Донбасса без того, чтобы адекватно оценить весь масштаб геополитического ущерба от такого сценария? Если кто-то считает, что главным мерилом успеха для России является отмена санкций за Донбасс в случае его возвращения на Украину, и верит, что люди Януковича будут надёжными союзниками, то это ошибка.

Украинские олигархи – это диагноз, они никогда не будут надёжными союзниками. Донбасс не примут назад на Украину без тотального разгрома всей русской инфраструктуры, а санкции никогда не отменят, потому что станет ясно, что это эффективно.

Как бы ни сложилась судьба Донбасса, его необходимо реально интегрировать в экономику России, потому что по факту он часть её духовного пространства. Донбасс – это лакмусовая бумажка нашей мягкой силы. Если мы и увидим где-то её результат, то первым это будет Донбасс.