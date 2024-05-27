Есть ли у вас план, herr Stoltenberg? От генсека НАТО ждут деталей по Украине

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Европейская версия Politico посвящает читателей в подробности закулисной натовской кухни: страны Альянса требуют от генсека Столтенберга деталей относительно его плана для вооружения Украины на $100 млрд. Речь идет о предложении главнатовца создать фонд взносов для Украины в течение пяти лет в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на приближающемся саммите в Вашингтоне.

«Это предложение, являющееся частью плана генерального секретаря НАТО по «защите от Трампа» финансовой поддержки Киева в случае, если бывший президент США, скептически относящийся к Украине , будет переизбран в ноябре, остается острым вопросом среди членов альянса. За кулисами даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными в отношении этого плана, задаваясь вопросом, где и как будет получена такая огромная сумма денег – ведь до июльской встречи лидеров НАТО в Вашингтоне осталось всего несколько недель»– пишет издание.

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Конфиденты Politico в аппарате НАТО сообщают, что переговоры продолжаются, особенно по сумме денег и способам их распределения: “План несколько запутан”, – поделился с изданием своими сомнениями анонимный восточноевропейский чиновник. Он добавил, что члены альянса ожидают, что Столтенберг внесет больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел стран НАТО в четверг и пятницу.

При этом еще неизвестно, поддержат ли этот план европейские тяжеловесы НАТО Германия и Франция. Париж предпочитает сохранить расходы на оборону в рамках ЕС, а не НАТО, в то время как канцлер ФРГ Олаф Шольц не желает тратить на Украину больше, чем уже выделено в соответствии с обещаниями страны Zeitenwende («поворотный момент»), вытекающими из речи, которую он произнес в феврале 2022 года.

“Не удивлюсь, если цифра в €100 млрд в конце концов будет пересмотрена… Союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву”, – цитируют в материале чиновника из дружественной Украины страны.