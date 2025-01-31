Есть ли у вас план, миссис Фикс? Да, грабить Россию!
Евросоюз должен присвоить российские активы в своих банках, чтобы поддержать Украину.
Об этом научный сотрудник по Европе Лиана Фикс заявила на конференции «Обеспечение будущего Украины — Что должны делать США?» частной организации Совет по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, замороженные российские активы. Они должны быть использованы для Украины. Все активы, а не только проценты по кредитам, потому что это покажет Владимиру Путину, что он не сможет победить Украину в плане экономической стабильности, что у Украины будет постоянный источник финансирования. Это также помешает Виктору Орбану наложить вето на санкции, чтобы все деньги вернулись в Москву», – наущала европейцев американка Фикс.
Она уточнила, что российские деньги пойдут европейским пенсионным фондам, которые не справляются с поддержкой миллионов украинских беженцев. Эксперт полагает, что президент Трамп должен надавить на ЕС, чтобы придать ему смелости.
«Именно поэтому замороженные российские активы это важный шаг для европейцев. В долгосрочной перспективе им придется использовать эти огромные средства, потому что они не смогут позволить себе тратить столько денег на Украину из своих налогов.
Это логично, интуитивно понятно и кажется правильным с точки зрения репараций. Европейцы беспокоятся о замороженных российских активах, потому что это может дестабилизировать евро как резервную валюту, но риски того, что они перестанут поддерживать Украину из-за внутренних причин – гораздо выше!», – отрезала Фикс.
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