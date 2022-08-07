Есть ли угроза взрыва Запорожской АЭС?
Украина продолжает диверсии на Запорожской АЭС, занятой российскими войсками.
Об этом проинформировала ВГА Запорожской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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5 августа украинским ударом были повреждены две линии электропередач, которые обеспечивали работоспособность распределительного устройства, завязанного на энергоблоки АЭС. На месте артудара было зафиксировано возгорание.
6 августа атомная электростанция частично была обесточена и оказалась без водоснабжения в результате вывода из строя водопровода. Более 10 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества.
«Несмотря на катастрофические последствия, к которым может привести повреждение атомной станции, националисты продолжают вести огонь по территории Запорожской АЭС. Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершён повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции», – прокомментировал ситуацию в своем «Телеграм»-канале представитель Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что ПВО ВС РФ усилили охрану объекта критической инфраструктуры.
«Провокации преступного киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности, уже приобрели системный характер…
Преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм…
В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения (более 5 300 кв. км, длина около 420 км) окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. Ситуация может серьезно обостриться неблагоприятными погодными условиями и попаданием в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС (мощность 3 000 МВт) и хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС, а также водных артерий. Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», – констатировали в Минобороны РФ.
Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил, что «нацистское руководство Киева полностью потеряло связь с реальностью».
«Украинские террористы решили поставить всю Европу на порог атомной катастрофы», – утверждает он.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович традиционно заявил, что «россияне обстреливают сами себя» с целью принудить Запад оказать давление на Киев для начала переговоров по мирному соглашению.
«Нужны переговоры, Минск-3 и приостановка боевых действий». Они понимают, что не тянут, и используют все возможные формы шантажа. Сегодня – ядерный шантаж начали.
«Давайте же останавливать боевые действия – в особенности, на юге, на мелитопольском направлении (куда они перебрасывают войска, боятся нашего наступления)», «Это же ядерная опасность, Чернобыль! Весь мир должен вмешаться. Этого нельзя допустить» – они выпрашивают мир», – объявил Арестович.
А вице-премьер Ирина Верещук вновь призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться на Украину, поскольку ВСУ собираются идти в контрнаступление.
Украинское ТВ также транслирует сюжеты о том, что разведки известны имена «коллаборационистов» из числа сотрудников ЗАЭС, сотрудничающих с россиянами, – Киев обещает подвергнуть их репрессиям.
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