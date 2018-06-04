04.06.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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Есть ли яйца у Томаса? – Слабые места украинской автофекалии

Облсоветы Украины один за другим принимают обращение к стамбульскому Патриарху о даровании «украинскому православию» автокефалии. И это притом, что единственная каноническая церковная структура на Украине ни у кого никакой автокефалии не просит, а в компетенцию местных советов не входит даже политика, не говоря уже об отделённой от государства Церкви!

Скажете, к украинскому цирку давно привыкли? Но в данном случае это, похоже, цирк отчаяния. Судите сами, после победных апрельских реляций Порошенко о «начале признания украинской автокефалии» он уже несколько раз призвал украинцев усиленно молиться за этого самого «Томаса», который вроде бы уже был в кармане. Крайний случай – вчера в кафедральном католическом (!) соборе Мадрида (!!!). Здесь отец «фантастичної нації» просил молиться за православную (заметим) автокефалию уже украинцев всего мира.

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А всё потому, что Константинополь вместо того, чтобы подтвердить речи гаранта автокефалии, что оная будет дарована к 1030-летию Крещения «Киевской Руси-Украины» (почему уже не «Киевской Украины»?) тихо так спускает всё на тормозах.

Тамошний Синод пояснил, что решение по прошению Порошенки будет приниматься после консультаций с остальными поместными Церквями. Но ВСЕ предстоятели этих Церквей сообщили в частном порядке, что единодушны с УПЦ (МП) в непризнании неканонических псевдоправославных структур, без которых никакая «Единая поместная православная украинская церковь» (ЕППУЦ) невозможна.

Поэтому, собственно, Константинополь как начал свои консультации с родственной Элладской Церковью, так, несолоно хлебавши, и закончил.

Теперь, вот, даже вхожий в константинопольские кабинеты монах-коррупционер Говорун (снятый с руководящих должностей в Московской Патриархии, но так и не выведенный из её состава), в интервью католическому радио в Лос-Анджелесе (ну кого ещё может интересовать вопрос православной автокефалии в государстве, о существовании которого большинство американцев не догадываются) признаёт, что «даже на Фанаре не смогут спрогнозировать дату» (Фанар – это название микрорайона в Стамбуле, где проживают 2-3 тыс. недобитых турками греков, для которых в Турции и является предстоятелем т.н. «Вселенский Патриарх», и где расположена вся его «Вселенская патриархия»). В этой карликовой Патриархии и поведали нашему Говоруну, что «украинские священнослужители должны собраться на Соборе, создать структуру, которой Патриарх Варфоломей и предоставит Томос». Но ни в каком совместном соборе с «рогами и копытами» в лице т.н. «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» («УАПЦ») каноническая УПЦ (МП) участвовать не собирается. Так что и тут облом…

Порошенко, очевидно, был уверен, что на такой «объединительный собор» готовы будут прибыть хотя бы епископы из автокефалистского лобби канонической УПЦ (МП) (в своё время бывший личный секретарь предстоятеля УПЦ (МП) митрополит Драбынко немало своей креатуры поставил руководить епархиями и управленческими структурами). Но, как поведал на днях один из политтехнологов, работающих на «киевский патриархат», «мы думали, что хотя бы паршивцы ваши побегут в автокефалию, но ни один так и не прибежал».

И, действительно, ни весьма близкий к Порошенко митрополит Винницкий Симеон (которого видят предстоятелем ЕППУЦ), ни даже Драбынко, который в попрание позиции Синода УПЦ (МП) открыто выступает за ЕППУЦ, не удостоверили свои подписи под обращением Порошенко к Варфоломею. То есть, и они понимают, что «Томас» вилами по воде писан, а оказаться за пределами каноничности, пополнив и без того тесные ряды ряженых, шансы куда более реальные.

Да и сам Варфоломей стоит перед нелёгким выбором.

Уверенность в нём Порошенки явно зиждилась на факте апрельского визита на Фанар новоназначенного спецпредставителя Госдепа США по религиозной свободе в мире. Из посольства тех же США на Украине после упомянутого визита, очевидно, и поступила отмашка объявлять о неминуемой и скорой автокефалии.

Но расклады в мире стремительно меняются. Фанарский Патриарх, который уже попал впросак с инспирированным США неудавшимся переворотом 2016 г. в Турции (накануне путча Варфоломей срочно выехал из страны, что для Эрдогана как минимум означало «знал, но не предупредил»), видит, как меняются геополитические настроения в Европе. В том числе, отношение к Украине.

Ещё пару месяцев назад сей криптокатолик и масон знал, что спровоцированный им раскол в мировом Православии хотя бы сохранит за ним поддержку со стороны мирового гегемона и Папы (к чьей туфле в итоге «второй Рим» и должен был привести всех, поддержавших ЕППУЦ). Теперь же «Константинополю» грозит обструкция уже ВСЕГО мирового Православия, да и гегемон перестаёт быть мировым.

Варфоломей в итоге может остаться вообще в полной изоляции. Ведь ни Вашингтону он не нужен будет без влияния в православном мире, ни Ватикану без обращённых в унию раскольников и отступников.

Безусловно, угроза антиканонического объявления «автокефалии украинского православия» всё ещё реальна. Ситуация в Европе и мире крайне шатка, особенно вокруг Украины. Мы не знаем, какие провокации заготовлены для срыва ЧМ-2018, а затем для «Северного потока – 2». Но мы знаем, что сердце Варфлолмея там, где сокровище его. А сокровище – мамона, наполняемая в США.

Впрочем, и православные США уже открыто начинают говорить об автокефалии от далёкого и бесполезного Стамбула.

Почётный доктор бостонской православной Богословской школы Святого Креста Эфстатиос Валиотис вступил с предложением разорвать отношения Американской архиепископии с Вселенским Патриархатом, в юрисдикции которого она находится: «Мы не должны управляться группкой людей, которые находятся в Турции, не имеют паствы и цели, без работы и с другой повесткой».

Архиепископ Константинопольской церкви в США Димитрий прокомментировал высказывания этнического грека уклончиво: «Он всегда впечатляет». А на вопрос, согласен ли он со сказанным, ответил, что «это другая тема». Да, после этого вышло официальное осуждение архиепископией Валиотиса, но слово – не воробей… И неизвестно, какое из слов более искренне и весомей. Известно, что отношения между Константинополем и Американской архиепископией последние годы осложнились. В частности, архиепископ Димитрий нарушил порядок избрания митрополита Чикагского и пытался утвердить своего кандидата на этот пост.

Причиной конфликта стала и сложная финансовая ситуация в архиепископии. При этом Валиотис является крупным акционером банка, в котором Американская архиепископия надеется получить кредит в размере $7,5-10 млн. для рефинансирования долга под гарантии своих офисов в Манхэттене.

Так что и у вредного старикана есть уязвимые места. Главное, вовремя их зажать.