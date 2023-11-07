«Есть некие договорённости» – в Москве недоумевают, почему украинские порты продолжают работу

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Несмотря на выход России из «Зерновой сделки», сухогрузы продолжают ходить в украинские порты, потому что у Москвы есть некие непубличные договорённости с Западом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать сухогрузы, которые ежедневно продолжают заходить в порты Одессы.

«Мне подписчики из Одессы кидают видео: по четыре сухогруза стоят, по два, совершенно спокойно», – сказал ведущий.

«Это можно объяснить только какими-то внешнеполитическими договорённостями России с внешними нашими непартнёрами. Потому что остановить зерновую сделку можно значительно проще установления какой-то блокады акватории. Они заходят в территориальные воды, контролируемые киевским режимом. Они стоят в портах. И можно объявить, что все цели, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, являются законной целью РФ. Можно нанести удар по одному или двум сухогрузам, даже с предупреждением о нанесении, как это делает Израиль. Но не бьём, потому что есть какие-то неофициальные договорённости, что такие удары наноситься не будут. Потому что есть необъяснимые с военной точки зрения вещи», – сказал Онуфриенко.

По его мнению, такие же странности происходят и с ударами ВКС РФ по украинской энергоструктуре и логистическим объектам.

«Мы бьём по энергетической инфраструктуре, потратили тысячи ракет, хотя понимаем, что это ударит по гражданскому населению – его будут отключать, в первую очередь, а военные объекты – в последнюю. По атомным электростанциям мы бить не будем, поэтому у противника всегда будет электроэнергия. Это все понимают, и военные, в первую очередь. Как понимают, что если бы запустили эти тысячи «Гераней» по транспортной инфраструктуре – то уже бы не существовало этой инфраструктуры. Были бы разрушены все мосты через Днепр. Когда по нему наносится пять ударов, он может выстоять. А когда по нему наносится пятьдесят ударов – он не выстоит», – добавил эксперт.

Онуфриенко отметил, что удары по энергетической структуре малоэффективны, потому что Украина давно перешла с электропоездов на дизельные.

«Вы определитесь, бить просто так, чтобы потренироваться, – или бить, чтобы вывести из строя. Подъёмная часть моста, если её вывести из строя, его не восстановят до конца войны. Это не просто пролёт обрушить… Такие вопросы есть. То же самое с зерновой сделкой, и с транзитом нефти и газа через территорию Киевского режима», – подытожил он.