«Есть необходимость»: Депутат пояснил, зачем Думе отменять решение Хрущёва по Крыму

Законопроект о признании недействительным указа президиума СССР 1954 года о передаче Крымской области из РСФСР в УССР призван лишить Украину права заявлять, что Россия у нее что-то украла – это Украина украла у России Крым в 1991 году, воспользовавшись незаконным решением 1954 года. Что касается Севастополя, то он вообще был выведен в отдельную административную единицу, и в границы УССР не входил.

Об этом на круглом столе «Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет!» заявил соавтор законопроекта депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В понедельник мы вместе с Сергеем Цековым, который, напомню, сейчас сенатор от Республики Крым, а вообще-то был первым председателем Верховного Совета республики в 1995-м году, внесли законопроект по признанию недействительным указа президиума СССР 1954 года о передаче Крымской области из РСФСР в УССР. Я думаю, что здесь не надо кого-то убеждать в том, что это было позорное решение. Но дело касается того, чтобы установить с юридической точки зрения, в чём оно состояло, могло ли оно вообще считаться решением или нет», – пояснил он.

По словам депутата, и до 2014 года, и в самом 2014 году, и после него шли разговоры о том, чтобы совершить этот шаг – отменить указ о передаче. Но до сих пор на официальном уровне высказывалась другая точка зрения, что после проведения референдума нет никакой необходимости вообще возвращаться к событиям, определившим нахождение Крыма в составе Украины.

«Есть необходимость, и я объясню какая. Именно поэтому мы это сделаем, потому что особенно в период военных действий, войны с Украиной, которая называется специальная военная операция, вы же знаете, что именно с разговоров о том, что «надо вернуть Украине Донецк и Луганск», перешли на разговор, что «этого недостаточно, никакого мира не может быть между Россией и Украиной, пока вы не вернете нашу родную землю – Севастополь, Ялту, Крым в состав Украины, к границам 1991 года». А с каких пор она стала родной украинской? С 1954 года? Я не буду полностью зачитывать пояснительную записку к закону, он опубликован, но очевидно, что были нарушены Конституции Советского Союза, Российской Федерации, Украины. Тоже никакого решения не было – ни у президиумов, ни у Верховных советов. Они могли уточнять границы, это у них право было. Но права на решение о передаче чего бы то ни было кому-то у них не было, это решение нужно было принимать не иначе, как в результате всенародного опроса. А такие статьи в Конституции Российской Федерации и Советского Союза были, но никто из партийных и советских органов не удосужился с проведением референдума, никого из наших предков или нас самих не спрашивали», – подчеркнул Затулин.

Второе обстоятельство, по словам политика, заключается в том, что и Украина, и Российская Федерация, и Белоруссия, как и сам Советский Союз были членами Организации объединённых наций с момента её основания. Пункт второй устава ООН определяет равноправное отношение между государствами-членами ООН, и все отношения между ними, в том числе связанные с территориями, должны оформляться договором, международно-правовым соглашением.

«Был ли какой-нибудь договор между Российской Федерацией и Украиной о передаче Крыма? Никакого договора не было. То есть, на самом деле, по сути, передали Украине управление на территории, причём с изъятием, потому что, как мы все хорошо знаем, Севастополь вообще в 1948 году был выделен в административно-хозяйственный центр. Формально, возвращаясь в 1954 год, никакого слова Севастополь не присутствует, только Крымская область. Спорить можно долго, но, во всяком случае ясно, что в 1954 году, по сути, передали управление территорий, а юридически завершить передачу, так как это должно было быть сделано – от одной республики к другой – этого сделано не было. Это всё, конечно, затушёвывалось тем обстоятельством, что всё в рамках Советского Союза происходило, но прозорливые люди и тогда говорили, что это, на самом деле, позорно и недопустимо. Вы знаете фамилию Павел Иванович Титов, первый секретарь Крымского обкома партии протестовал против этого решения. И это в результате сказалось на его дальнейшей карьере – она не состоялась. А второй секретарь этого же обкома Полянский – полный «одобрямс», и стал через какое-то время членом политбюро, министром сельского хозяйства Советского Союза», – указал политик.

Он поведал, что неделю назад общался с проректором Академии МИД Российской Федерации Михаилом Троянским, потомком первого посла в Соединённых Штатах.

«Он рассказал, что был маленьким мальчиком, когда это произошло. В 1954 году он с мамой был в Ялте, и мама трагическим голосом сказала: «мы теперь живём на Украине». И люди собирались на набережной Ялты и возмущались, и шумели по этому поводу. Конечно, никакое телевидение их не показало, и эти свидетельства могут быть только в архивах КГБ. Но в 1991 году они просто прихватили с собой чужое – и Крым, и Севастополь оказались в плену до 2014 года», – отметил Затулин.

Он указал, что вся идеология и пропаганда сегодняшнего киевского режима базируется на обиде за возвращенный России полуостров.

«Поэтому надо обязательно переключить разговор, не у нас, а во всём мире – с обстоятельства, что «в 2014 году Россия что-то присвоила»… «Россия вернула своё». И вы должны нам объяснить, пожалуйста, докажите нам Украина или Запад, что в 1954 году это было демократическое решение отторгнуть от России Крым. Это нужно для того, чтобы эту формулу Зеленского, которую он официально провозгласил, что без Крыма никакого мира с Россией не будет, дезавуировать, и западникам было сложнее рассказывать в поддержку Украины версию, что Россия в 2014 году что-то такое несправедливое сделала, и с этого всё началось. Вот для чего это нужно», – пояснил депутат.