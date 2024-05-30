«Есть несколько факторов» – киевский эксперт допустил выход России на границы ДНР к середине июня

Анатолий Лапин.  
30.05.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нечем отвечать на удары российской армии корректируемыми авиабомбами, а также не хватает личного состава. Россия же при этом планирует выйти на границы ДНР и Днепропетровской области уже к середине июня.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нечем отвечать на удары российской армии корректируемыми авиабомбами, а также не хватает личного...

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«Сценарии просчитывались, и мы с вами говорили неоднократно в наших программах о том, что к середине июня они попытаются выйти на административные границы Донецкой области. В данном направлении речь идет о том, что попытаются выйти на админграницу Донецкой и Днепропетровской области с целью отрезать Вооруженные силы Украины от основных баз материально-технического снабжения», – рассуждал он.

«То, что сейчас происходит после захвата Нетайлово – да, есть продвижение в район Карловки, можем говорить о том, что фактически начались бои за данный населенный пункт… Насколько прогнозируемый данный сценарий? Да, прогнозируемый. Почему так происходит? Вопрос не только в нехватке личного состава… Несколько факторов – это массовое использование штурмовой авиации, нанесение ударов КАБами по позициям ВСУ. Нам фактически нечем отвечать, армейские системы ПВО не могут дотянуться до «сушек», – отметил Снегирев.

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