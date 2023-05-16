«Есть предел»: Москва пригрозила Варшаве ответными мерами

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По отношению к России польские власти пошли на явное нарушение Венской конвенции, предусматривающей неприкосновенность дипломатической собственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

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Он прокомментировал изъятие в пользу польского государства здания средней школы при российском посольстве.

«МИД Польши от захвата российской дипнедвижимости дистанцируется — мол, это дело местных властей, по ходатайству которых суды выносят решения о передаче государственной казне объектов, которые построены или приобретены на законных основаниях советской/российской стороной. Нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях ни МИД, ни польские суды в таких действиях не усматривают, что предельно ясно демонстрирует уровень правовой культуры и элементарной порядочности наших здешних непартнеров. Их претензии распространяются и на другие еще сохраняющиеся у нас объекты в Польше, но есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении польской дипнедвижимости в Москве. Ее меньше, чем у нас здесь, но она есть», – сказал Андреев в интервью «Известиям».

При этом дипломат не исключает, что Польша продолжит незаконное изъятие российских денег, как это было недавно сделано с 1,2 миллиона долларов на счетах российского посольства.

«Если уж Варшава решилась на явное нарушение Венской конвенции, которого «не замечают» разве что МИД Польши, польские прокуратура и суды, то ожидать от нее можно чего угодно. Помимо наших денег, в Польше заморожены или арестованы авуары (банковские счета и имущество) десятков российских компаний и предпринимателей, сейчас ищут лазейки в национальном и еэсовском законодательстве, которые бы позволили и вовсе эту чужую собственность экспроприировать, то есть попросту украсть», – сообщил посол.

Он не исключает, что может произойти разрыв или понижение дипломатических отношений между Россией и Польшей.

«Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей», – резюмировал Андреев.