Есть риск, что Зеленского заменят на Гитлера 2.0, – прогноз

Коррупционный скандал с «плёнками Миндича», вопреки расхожему мнению, не обязательно преследует цель склонения Украины к мирному соглашению. Вполне вероятно, что в итоге клоуна Зеленского заменят на ещё более агрессивного злодея.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Был такой миф, что западная демократия якобы снижает коррупцию, общественный контроль и так далее. Но капитализм как раз максимизирует эту коррупцию, поскольку она ориентирована на прибыль. Государство в этой связи оказывается кормушкой.

Нет ни одного капиталистического государства, которое с этой моделью не сопряжено. В этом отношении, так функционирует не только Украина.

А это значит, можно дергать за ниточки, сказать, что коррупция – это незаконная вещь, и раз ты не хочешь играть по правилам игры, давай-ка мы тебя выдернем за этот механизм», – сказал Багдасарян.

«Опубличивание коррупционных всех этих вещей – это способ осуществления репрессий в отношении тех, кто неугоден и не подчиняется правилам и большим политическим установкам.

Зачем это нужно? Один вариант – давление на Зеленского. Но я не исключаю и другой вариант. Ввиду развития конфликта, может быть, цель ставится повести откровенного злодея. Зеленский отыграл карту, и если перспектива – большая война, значит, нужна фигура не клоуна, а некого мобилизатора, Гитлер 2.0, которого выдвинут для этой будущей войны», – добавил он.

