Есть шанс договориться с Россией, иначе – сотни тысяч новых смертей ВСУ – Арестович
У Киева сейчас есть реальная возможность договориться с Россией о мире. В противном случае маховик войны заработает с новой силой, что приведет к еще сотням тысяч убитых, в том числе под раздачу могут попасть другие страны восточной Европы.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в перечень экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть реальная возможность заключить мир сейчас, и есть второй сценарий – положить еще сотню тысяч убитых. Может быть и больше, пока мы убедимся, что это не действует и, все-таки, все равно потом заключать мир. Повторить? В марте 22-го не договорились, положили кучу народа с обеих сторон, сейчас опять не договоримся – положим кучу с обеих сторон.
Балтия еще попадет под раздачу и вообще закрутится мясорубка и бойня, потому что не нашлось политиков, которые сумели реально оценить положение на доске, взвесив за и против», – заявил Арестович.
Спасибо!
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