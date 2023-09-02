«Есть шанс продавить»: резервы ВСУ сточились до паритета с РФ – Коц

Владимир Гладков .  
02.09.2023 00:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 441
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку Киев вынужден бросать в бой последние элитные резервы, у российской армии сложилась хорошая возможность продавить линию фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Киев вынужден бросать в бой последние элитные резервы, у российской армии сложилась хорошая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У нашего наступления есть хорошие шансы продавить противника, и заставить его снять какие-то подразделения с перспективных ему направлений, и перебросить на затыкание дыр.

Так это происходит с оперативно-тактической группой «Марун», которая должна была – чуть ли не вешать украинский прапор в Симферополе. Но выходит, что её подразделениями затыкают дырки на фронте на тех участках, где оборона Украины начинает трещать.

Таких участков немного, это к северо-востоку и к юго-востоку от Купянска. Они там вынуждены реагировать, иначе у них всё полетит, и пойдём мы – аж до Оскола, а может и дальше», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что пока на фронте установился паритет, однако время на стороне российской армии.

«Но пока у них получается играть своими резервами, в этой войне резервов наступил паритет. Но время играет на нашей стороне, и те штурмы, которые производит противник и небольшие тактические успехи, которые он имеет, они оплачиваются огромной ценой», – резюмировал военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть