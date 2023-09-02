«Есть шанс продавить»: резервы ВСУ сточились до паритета с РФ – Коц

Поскольку Киев вынужден бросать в бой последние элитные резервы, у российской армии сложилась хорошая возможность продавить линию фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нашего наступления есть хорошие шансы продавить противника, и заставить его снять какие-то подразделения с перспективных ему направлений, и перебросить на затыкание дыр.

Так это происходит с оперативно-тактической группой «Марун», которая должна была – чуть ли не вешать украинский прапор в Симферополе. Но выходит, что её подразделениями затыкают дырки на фронте на тех участках, где оборона Украины начинает трещать.

Таких участков немного, это к северо-востоку и к юго-востоку от Купянска. Они там вынуждены реагировать, иначе у них всё полетит, и пойдём мы – аж до Оскола, а может и дальше», – сказал Коц.