«Есть супер-идея для Зеленского» – Аваков рассказал о кисельных берегах и молочных реках на Украине

Украине необходим свой план Маршалла, который решит все проблемы. Он обойдется США в 50 миллиардов долларов.

Об этом в интервью на канале «Украина 24» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что должна делать сейчас власть? Власть должна просить, требовать, предлагать принять для Украины план Маршалла. Маршалл – это был государственный секретарь США в 1947 году, бывший генерал вооруженных сил США, который предложил план поддержки Европы, послевоенной Европы, когда Европа жила очень плохо, экономика не развивалась, валюты были слабы.

В 1947 году он предложил план развития экономики 17 стран Европы, и этот план начал работать с 1948 года и предполагал специальную помощь в развитии экономик, целых отраслей. Это сложный документ на сумму 13 миллиардов американских долларов. Я посчитал, что такое 13 миллиардов тогда к сегодняшним, это примерно 250 миллиардов долларов. Я посчитал – 17 стран, ну хорошо, Украина, допустим, одна из стран. Ну, короче 50 или 70 миллиардов для Украины за 5 лет.

Хорошо это или плохо? Мы должны говорить о плане Маршала, плане развития и поддержки экономики для Украины, который должны гарантировать страны цивилизованного мира, от которых мы зависим, и они зависят от нас. Если этого удастся добиться, это стратегия, которая приведет Украину к стабильному развитию в очень короткий промежуток времени», – уверял он.