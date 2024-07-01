Есть три варианта остановки боевых действий, все они зависят от США, – генерал ВСУ

На Украине сейчас рассматриваются три сценария продолжения войны и завершения боевых действий. Все они зависят от того, какую позицию займут США в вопросе дальнейшего снабжения ВСУ деньгами, оружием и техникой.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рассматриваются три варианта ведения боевых действий в этом году, в 24-м, в зависимости от помощи, которую будет оказывать Запад, и то, что будут вырабатывать предприятия нашего военно-промышленного комплекса. Первый вариант – это проукраинский: американцы и союзники изменят подход. Связано это с поставками вооружений, техники и боеприпасов, и тогда это позволит качественно изменить ситуацию, стабилизировать ситуацию на фронте, и к концу года, при формировании соответствующих резервов, можно будет думать о деоккупационных действиях.

Второй вариант – промежуточный, когда американцы увлечены своими президентскими выборами, помощь на уровне и по качеству будет такая, как была до этого, которая не позволяет существенно менять ситуацию и наибольшая задача в том, чтобы удержать ситуацию, существенно не ухудшать ее.

Третий вариант антиукраинский, то есть, к примеру, приходит Трамп, приостанавливает помощь и, конечно, это будет сказываться на качестве и стабильности ведения боевых действий, и это усугубит ситуацию. Все это определяет приостановку или прекращение боевых действий. Потому что прекращение войны – это совсем другая ситуация. В 45-м году году закончилось противодействие Советского Союза с Японией – до сих пор документа о том, что война между ними юридически прекращена, нет… В ближайшее время имеет смысл говорить о прекращении боевых действий, а это зависит от этих трех вариантов, которые я аргументировал», – заявил Романенко.