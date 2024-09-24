Есть вероятность, что США объявят неспровоцированную ядерную тревогу – экс-агент ЦРУ

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Российские ядерные силы не будут приведены в боевую готовность, поскольку президент РФ Владимир Путин проводит очень сдержанную политику.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что они не будет приведены в боевую готовность. Путин более сдержан. Прими он такое решение, наши силы были бы также приведены в боевую готовность четвертой или пятой степени. Другими словами, это стало бы спусковым крючком и непреднамеренным обменом, который бы привел к уничтожению всех нас», – сказал Макговерн.

Он уточнил, что боевой готовности нет и в Белоруссии, где есть несколько боеголовок и самолетов, несмотря на то, что российские и белорусские войска проводили совместные учения два месяца назад.

При этом Макговерн оценил способность США реально оценить потенциальную угрозу, исходящую от России, в 90%.

«Десять лет назад я бы сказал, что вероятность 100%. Но если учесть все нарушения и злоупотребления, которые произошли в разведывательном сообществе с тех пор, я не могу этого утверждать. Но я могу сказать, что вероятность 90%. У нас есть технические средства, которые являются уникальными, и они дублируют друг друга. Они по-прежнему очень эффективны», – сказал бывший црушник.