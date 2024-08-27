«Есть вещи важнее Торецка и Покровска»: украинцев готовят к отступлению

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Если ценой удержания территорий для Украины будет ее унижение, то лучше эти территории временно отпустить.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вещи есть, важнее энергетики – в это сложно поверить, и есть вещи, важнее квадратных километров, отвоеванных. Есть даже вещи, важнее Торецка и Покровска. Эти вещи – под каким архетипом мы действуем, что нас ведет. Лучше временно проиграть как Святославы, нежели временно победить, как Катерины. Украинцам понятно, о чем речь идет. То есть лучше, как хозяева временно отступить, чем как жертвы временно победить, потому что потом это обернется и для нас», – заявил Арестович.