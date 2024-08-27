«Есть вещи важнее Торецка и Покровска»: украинцев готовят к отступлению

Анатолий Лапин.  
27.08.2024 14:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1621
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Если ценой удержания территорий для Украины будет ее унижение, то лучше эти территории временно отпустить.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ценой удержания территорий для Украины будет ее унижение, то лучше эти территории временно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вещи есть, важнее энергетики – в это сложно поверить, и есть вещи, важнее квадратных километров, отвоеванных. Есть даже вещи, важнее Торецка и Покровска. Эти вещи – под каким архетипом мы действуем, что нас ведет. Лучше временно проиграть как Святославы, нежели временно победить, как Катерины.

Украинцам понятно, о чем речь идет. То есть лучше, как хозяева временно отступить, чем как жертвы временно победить, потому что потом это обернется и для нас», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть