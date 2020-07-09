«Есть желание стукнуть кулаком по столу» – Козак о переговорах с Киевом

09.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Многочасовые безрезультатные переговоры с украинской стороной, которая часто сама не способна сформулировать собственные предложения, нередко напоминают театр абсурда.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Администрации президента РФ, куратор украинского направления Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К примеру, вице-премьер Украины Алексей Резников, он же первый заместитель руководителя украинской делегации в контактной группе, заявляет, что особый статус Донбассу не нужен, Донбасс может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации. Но никто этой децентрализации, этих поправок не видел – ни в Донбассе, ни в остальной части Украины», – сказал политик.

Он отметил, что даже если допустить настолько радикальную и привлекательную децентрализацию, что Донбасс согласится на неё вместо особого статуса, то для этого необходимо «как минимум, предъявить документ об этой реформе, а не держать его в качестве тайны за семью печатями».

При этом украинскую сторону совершенно не смущает такой «бег на месте». Киев во всём видит положительную динамику и продолжает выдавать желаемое за действительное, в том числе прогнозируя новые встречи в Нормандском формате.

«Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена», – подчеркнул переговорщик.

При этом он не стал отрицать, что от всех этих бесконечных безрезультатных переговоров хочется стукнуть кулаком по столу

«Такое желание действительно иногда возникает. Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда. Но поскольку в соответствии с Минскими соглашениями, РФ – один из участников контактной группы, мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ.

Единственной основой для этого являются Минские соглашения. Попытки придумать новые инструменты урегулирования содержат реальную опасность отодвинуть разрешение конфликта на многие годы», – заключил Дмитрий Козак.