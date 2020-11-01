«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место

01.11.2020, Одесса, Вадим Москаленко

Нужно быть очень недалёким, чтобы не понимать, что даже такое благородное дело, как устранение «регионалов» от власти, не может быть оправданием майдану, в результате которого в 2014 году Украина потеряла Крым, а на Донбассе началась война.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вы так против майдана? Скинули ненавистных для вас «рыгов», по-другому никак бы не получилось, а то бы стране п…ец, ей бы был п….ец и без майдана», – зачитала Монтян вопрос подписчика Александра.

«Е…ть, ты тупой, Саня, честное слово. Выкинули, просто вылили с водой ещё и ребёнка. Дело же не в том, что скинули «рыгов», а в том, что расх…ли страну», – ответила Монтян.

Кроме того, она прокомментировала вопрос о Западной Украине, представители которой в 2014 году выступили как авангард майдана.

«Я за объединение России, Украины и Белоруссии, кроме западных украинских областей, они сами по себе» – совершенно согласна. Вот, те, кого присоединили в 39-м году, пусть себе валят в Польшу, и пусть поляки ставят их раком на своих плантациях. Но те вменяемые, кто захотел бы остаться, конечно, им надо дать возможность остаться в Украине», – завила адвокат.