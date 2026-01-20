Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главный переговорщик Кремля и доверенное лицо Путина Кирилл Дмитриев должен встретиться с командой Дональда Трампа в Давосе на этой неделе, что ставит под сомнение ожидаемое соглашение между США и Украиной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает Euronews.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В то время как мировая политическая и деловая элита съезжается в Давос, чтобы попытаться найти ответы на самые насущные мировые проблемы под лозунгом «Дух диалога», один посланник, который собирается сорвать саммит, может поставить под сомнение эту высокую цель. После того, как около полудня появились первые слухи, источники подтвердили, что специальный посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев будет в Давосе для встречи с членами делегации во главе с президентом США Дональдом Трампом», – говорится в статье.

Кроме Трампа, в Давос ожидается прибытие украинского диктатора Владимира Зеленского, планирующего подписать с США соглашение о гарантиях безопасности.

«Внезапное заявление Москвы о том, что Дмитриев уже в пути или скоро направится туда, поставило под сомнение эти планы, а присутствие человека Путина может сигнализировать о попытке Кремля сорвать эту договоренность, появившись первым», – считают авторы материала.

Euronews недовольно недоумевает:

«Поездка Дмитриева тем более удивительна, учитывая, что ВЭФ заморозил свои официальные связи с российскими организациями и лицами в марте 2022 года и с тех пор не приглашал российских чиновников или представителей бизнеса на ежегодные встречи в Давосе».

Дмитриев характеризуется как человек из ближайшего окружения Путина, сыгравший «ключевую роль в попытках убедить Вашингтон взглянуть на ситуацию с точки зрения Москвы».