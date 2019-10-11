11.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Евгений Киселёв поставил крест на реинтеграции Донбасса

Попытки реализовать Минские договоренности и урегулировать конфликт в Донбассе закончатся тем, что вдоль линии разграничения будет построена стена, аналогичная возведенной Израилем вдоль западного берега реки Иордан.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил верно служащий всем киевским режимам российский либеральный журналист Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Границу не отдадут под контроль украинских пограничников, войска не выведут, тяжелые вооружения не эвакуируют обратно в Россию.

Выборы попытаются провести под диктовку Москвы.

И тогда Зеленский скажет: «Ребята, извините, но я слуга народа, а народ против».

И, думаю, что закончится все это строительством стены. Вот, как по образу и подобию той стены, которую построили израильтяне вдоль западного берега реки Иордан.

И как только они эту стену построили, сразу, драматическим образом сократилось количество терактов.

Потому что там теперь и мышь не проскочит, там такие серьезные пограничные сооружения вдоль этой арабской территории», – рассуждает Киселев.

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