|1 623 просмотров
Евгений Киселёв ссучился на Украине
В обнародованный украинскими властями т.н. «список Бабченко», состоящий из известных на Украине лиц, которых, якобы, хотели убить по заказу спецслужб России, попали маргиналы и журналисты, продавшиеся обанкротившемуся режиму Петра Порошенко.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Посмотрите, кто в этих списках, кто эти светочи правды. Это люди, которые либо были маргиналами, либо ссучились за деньги. К сожалению.
Мне просто жалко Евгения Киселева в том качестве, в каком он выступает сейчас.
Мне искренне жаль этих людей, что они не нашли себя в профессии и переквалифицировались из журналистов в то, что называют пропагандоны», – сказал Белашко.
Метки: Евгений Киселев, Сергей Белашко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.