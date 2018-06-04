04.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Евгений Киселёв ссучился на Украине

В обнародованный украинскими властями т.н. «список Бабченко», состоящий из известных на Украине лиц, которых, якобы, хотели убить по заказу спецслужб России, попали маргиналы и журналисты, продавшиеся обанкротившемуся режиму Петра Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, кто в этих списках, кто эти светочи правды. Это люди, которые либо были маргиналами, либо ссучились за деньги. К сожалению.

Мне просто жалко Евгения Киселева в том качестве, в каком он выступает сейчас.

Мне искренне жаль этих людей, что они не нашли себя в профессии и переквалифицировались из журналистов в то, что называют пропагандоны», – сказал Белашко.