Евгений Попов призвал помочь волонтёрам на границе и положить конец придиркам на таможне

24.05.2022  19:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Госдума РФ намерена решить с Федеральной таможенной службой вопрос о продвижении через границу гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине. В случае, если понимания достигнуть не удастся, будет принято обращение в правительство РФ.

Эту тему поднял сегодня на заседании парламента депутат от «Единой России» Евгений Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ намерена решить с Федеральной таможенной службой вопрос о продвижении через границу гуманитарной...

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«Когда они ее уже собрали, сталкиваются с тем, что перевезти через границу не могут. Таможня говорит: вы везете на продажу. Может быть возможно ввести какие-нибудь временные правила. Это действительно необходимо: рации, прицелы, бронежилеты, каски», – сказал Попов.

По его словам, он получил уже тысячи обращений.

Также по инициативе Попова комитет по безопасности Госдумы рассмотрит вопрос о передвижении беженцев с территорий, подконтрольных киевскому режиму.

«Скопились огромные очереди украинских граждан, которые пытаются выехать из подконтрольных Украине территорий на территорию, подконтрольную России или российскую территорию. Что там происходит: фильтрация или проверка, – об этом известно мало, но очереди километровые. Зачастую люди вынуждены разворачиваться и возвращаться с детьми и стариками. Надо бы нам разработать временный порядок въезда», – сказал Попов.

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