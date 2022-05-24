Евгений Попов призвал помочь волонтёрам на границе и положить конец придиркам на таможне
Госдума РФ намерена решить с Федеральной таможенной службой вопрос о продвижении через границу гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине. В случае, если понимания достигнуть не удастся, будет принято обращение в правительство РФ.
Эту тему поднял сегодня на заседании парламента депутат от «Единой России» Евгений Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда они ее уже собрали, сталкиваются с тем, что перевезти через границу не могут. Таможня говорит: вы везете на продажу. Может быть возможно ввести какие-нибудь временные правила. Это действительно необходимо: рации, прицелы, бронежилеты, каски», – сказал Попов.
По его словам, он получил уже тысячи обращений.
Также по инициативе Попова комитет по безопасности Госдумы рассмотрит вопрос о передвижении беженцев с территорий, подконтрольных киевскому режиму.
«Скопились огромные очереди украинских граждан, которые пытаются выехать из подконтрольных Украине территорий на территорию, подконтрольную России или российскую территорию. Что там происходит: фильтрация или проверка, – об этом известно мало, но очереди километровые. Зачастую люди вынуждены разворачиваться и возвращаться с детьми и стариками. Надо бы нам разработать временный порядок въезда», – сказал Попов.
Спасибо!
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