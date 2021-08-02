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02.08.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
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Евгений Пригожин на примере Анохина показал, как депутаты не хотят покидать насиженные места в ЗакС

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал свобеобразный «застой» в городском парламенте на примере «вечного» депутата...

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал свобеобразный «застой» в городском парламенте на примере «вечного» депутата Андрея Анохина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», Пригожин сравнил действующий городской парламент с «сортиром», а его депутатов с «мухами», которые никак не хотят покинуть насиженных мест. Речь идет о скандалах с подтасовками подписей, подаваемых кандидатами в депутаты на выборах.

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«Новые лица депутатам в парламенте никак не нужны. Вдруг они узнают что-то новое про распил депутатских поправок или о тех безумных, как я считаю, законах, направленных на разрушение города, которые за последние 10 лет напринимал петербургский ЗакС», – сообщил петербургский предприниматель.

По его словам, нынешний состав ЗакСа не волнует ничего, кроме собственного кармана и уходящие политики любыми способами пытаются остаться, что называется, «у кормушки». В качестве яркого примера Евгений Пригожин привел депутата Андрея Анохина, который сейчас избирается от одной из так называемых «малых партий»:



«Позавчера он был в «Единой России» и «целовался» с Макаровым. Вчера он поливал его грязью. А сегодня убежал из «Единой России» и стал главой списка какого-то там РПССа с одной целью, чтобы на кривой кобыле опять залететь в ЗакС. В Законодательном собрании нужны те, кто заставит чиновников на местах работать и те, кто будут город развивать, а не миллиарды делить»

Напомним, ранее Евгений Пригожин одобрил выдвижение на выборах в ЗакС партии «Родина». По мнению предпринимателя, такие патриоты, как родинцы сегодня в востребованы в городе и даже их малая часть способна «взбудоражить лягушек в этом болоте».

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