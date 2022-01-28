Евгений Пригожин подписал мировое соглашение с The Moscow Post

28.01.2022  14:50 (Мск), Москва,
Андрей Романов.  
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Дзен, Политика, Россия, СМИ


Редакция The Moscow Post (TMP) после получения иска от компании «Конкорд» предложила подписать мировое соглашение. Бизнесмен Евгений Пригожин принял предложение, документ был подписан 28 января в офисе предпринимателя.

Издание признало, что материал, который был опубликован на сайте издания 21 ноября 2021 года, был недостоверным и порочащим имя бизнесмена. Авторы статьи утверждали, что Пригожин якобы спонсировал партию «Родина» на бюджетные деньги Петербурга, а также писали о наличии конфликта между руководством Северной столицы и предпринимателем. Однако каких-либо доказательств этим утверждениям издание привести не смогло. После подачи иска The Moscow Post удалил публикацию и принес Пригожину извинения.

Редакция The Moscow Post (TMP) после получения иска от компании «Конкорд» предложила подписать мировое...

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В результате стороны пришли к мировому соглашению, которое предстоит утвердить в суде. Из достигнутых договоренностей следует, что редакция опубликует опровержение на своем сайте. В ответ юристы не станут требовать взыскания с ответчиков запрошенных 5 млн рублей.

На процессе подписания соглашения присутствовали корреспонденты Федерального агентства новостей. Отмечается, что это первые журналисты, попавшие в офис петербургского бизнесмена.

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