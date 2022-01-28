Евгений Пригожин подписал мировое соглашение с The Moscow Post

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Редакция The Moscow Post (TMP) после получения иска от компании «Конкорд» предложила подписать мировое соглашение. Бизнесмен Евгений Пригожин принял предложение, документ был подписан 28 января в офисе предпринимателя.

Издание признало, что материал, который был опубликован на сайте издания 21 ноября 2021 года, был недостоверным и порочащим имя бизнесмена. Авторы статьи утверждали, что Пригожин якобы спонсировал партию «Родина» на бюджетные деньги Петербурга, а также писали о наличии конфликта между руководством Северной столицы и предпринимателем. Однако каких-либо доказательств этим утверждениям издание привести не смогло. После подачи иска The Moscow Post удалил публикацию и принес Пригожину извинения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В результате стороны пришли к мировому соглашению, которое предстоит утвердить в суде. Из достигнутых договоренностей следует, что редакция опубликует опровержение на своем сайте. В ответ юристы не станут требовать взыскания с ответчиков запрошенных 5 млн рублей.

На процессе подписания соглашения присутствовали корреспонденты Федерального агентства новостей. Отмечается, что это первые журналисты, попавшие в офис петербургского бизнесмена.