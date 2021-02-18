Евгений Пригожин предложил властям США надежный способ защиты от народного гнева

18.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Журналисты портала National Insiders сообщили, что по решению властей США свыше пяти тысяч вооруженных военных до осени текущего года будут находиться в столице страны для охраны Капитолия и Белого дома.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал данную информацию в своем ТГ-канале.

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Он предположил, что нынешняя администрация США, по всей видимости, опасается новых бунтов. Поэтому она решила защитить себя с помощью военных, так как народный гнев в Штатах оборачивается штурмами государственных зданий.

Также Пригожин предложил властям США обратиться к российским отставным военным, отметив, что в последнее время именно они занимаются защитой мира и демократии.

Как утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, только в период с 6 января по 15 марта на обеспечение безопасности Национальной гвардии Вашингтона налогоплательщикам придется потратить 483 миллиона долларов. Из этих денег 199 миллионов пойдут на спецоперации, а оставшиеся средства на обеспечение персонала. Услуги же российских военных специалистов, как отметил бизнесмен, обойдутся американцам куда дешевле, нежели содержание армии.

Кроме того, Евгений Пригожин подчеркнул, что российские военные могут стать гарантом безопасности.

«Пользы будет больше, а жестокости, сексуальных домогательств и других извращений – меньше», – подытожил он.