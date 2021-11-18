Евгений Пригожин прокомментировал расследование Bellingcat о захвате россиян в Беларуси

Новости Украины

Вышедшее 17 ноября расследование интернет-изданий Bellingcat и The Insider (оба признаны иноагентами на территории РФ), посвященное задержанию в Белоруссии летом 2020 года 33 российских граждан, прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин. Его слова обнародовала пресс-служба «Конкорда».

Предприниматель обратил внимание, что выводы Bellingcat и The Insider практически полностью повторяют расследование российского социолога Максима Шугалея. С той лишь разницей, что в материале Шугалея четко прослеживалась связь между ИГ (террористическая организация, запрещена на территории РФ) и ЦРУ, которые являются на сегодняшний день главными спонсорами терроризма в мире.

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В расследовании Bellingcat подтверждается информация о том, что похищение 33 граждан РФ было организовано по заданию киевских властей, действовавших совместно с американскими спецслужбами. В этом отношении расследование Bellingcat Пригожин назвал прекрасно проделанной работой.

«Помимо недостоверных публикаций на «Миротворце» не было никаких оснований считать этих российских граждан преступниками, значит, не было основания для их задержания. Единственное, что им вменяется, это то, что они противодействовали унижению и геноциду россиян. По моему мнению, преступные действия со стороны другого государства должны приводить к симметричному ответу», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен предложил привлечь квалифицированных юристов и экспертов для расследования геноцида русских на Украине, устроенный киевской властью при одобрении лидеров стран ЕС и США.

По мнению Евгения Пригожина, следует выработать четкий механизм защиты россиян на случай их похищения за границей. Юридическая служба компании «Конкорд» готова рассмотреть любые идеи на данную тему для последующего предложения внести изменения в законодательство РФ.