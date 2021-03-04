Евгений Пригожин рассказал, кто посягнул на достоинство американцев

27.03.2021, Санкт-Петербург, Игорь Колосов

Впервые в истории США правительственную должность занял трансгендер. На пост главного помощника министра здравоохранения была назначена доктор Рэйчел Левин, в прошлом Ричард Левин. Петербургский бизнесмен прокомментировал ее новую политику, заключающуюся в легализации операций по смене пола для несовершеннолетних детей.

Левин активно поддерживает гормональное лечение и проведение операций по смене пола до наступления совершеннолетнего возраста. Однако даже в Америке не все её поддерживают. По словам Рэнда Пола, идеи Левин больше похожи на «моральное безумие», в её инициативе отсутствует здравый смысл. Согласно опросам издания Newsmax, подавляющее большинство американцев негативно относится к подобным операциям в детском возрасте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал инициативу Левин, назвав ее «детской кастрацией». Бизнесмен напомнил, что сначала демократы украли президентские выборы, а теперь они посягнули на будущее американских детей.

«Теперь они хотят посягнуть на святое – на мужское достоинство будущих поколений американцев», – написал бизнесмен.

Пригожин предупредил граждан США об опасности, в которой сейчас оказалась вся страна по воле американского Минздрава и доктора Левин.

«Скоро отрезание половых органов в Америке будет так же распространено, как удаление молочных зубов. Американцы, берегите яйца!» – призвал предприниматель.