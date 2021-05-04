Евгений Пригожин рекомендовал политикам больше думать о пользе для Петербурга

04.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Сегодня, 4 мая, Вячеслав Макаров, занимающий пост спикера петербургского ЗакСа, поделился своими планами на грядущие выборы.

Несмотря на решение «Единой России», он все же намерен баллотироваться на новый срок.

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«Безусловно, я надеюсь, что региональный политсовет «Единой России» …окажет мне доверие и поручит мне возглавить список в Заксобрание Санкт-Петербурга. …Сегодня светлый вторник и великий православный праздник Иверской иконы Божьей Матери. Я на Афоне, а я туда многие годы езжу, молился ночами перед иконой. Для меня великая честь в этот день подать документы и баллотироваться в моем любимом Петроградском районе», — рассказал Вячеслав Макаров.

В связи с этим журналист издания Peterburg News обратился к российскому бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать карьерные стремления спикера Заксобрания. Его ответ традиционно процитировала пресс-служба компании «Конкорд».

В нем предприниматель отметил, что не может поддержать того или иного кандидата. По его мнению, Петербургу нужен сильный лидер, который будет стремиться принести пользу городу, а не реализовать личные амбиции.

«В городе должен быть один хозяин. Либо это сильный губернатор, либо глава ЗакСа. Пусть победит сильнейший. Выборной кампанией я заниматься не буду. Я считаю, что всем пора подумать не о своих личных амбициях, а о пользе для города», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

В заключение Пригожин отметил, что в петербургском ЗакСе процветает коррупция, негативно влияющая на развитие Северной столицы. А также с иронией высказался о самом Макарове.

«На мой взгляд губернатору надо быть более активным, а ЗакСу перестать распихивать деньги по карманам. А что касается лично Вячеслава Серафимовича, то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого», — отметил бизнесмен.