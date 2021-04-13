Евгений Пригожин высмеял недальновидность Милова, нарушившего закон

13.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Сподвижник Алексея Навального Владимир Милов публично отказался исполнять судебное решение о выплате компенсации подавшему на него в суд петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Напоминаем, что 12 апреля Люблинский районный суд Москвы обязал Милова к выплате 350 тысяч рублей в счет денежной компенсации за оскорбления в адрес Пригожина.

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Юристы компании «Конкорд» уже работают над подачей нового искового заявлений в отношении активиста ФБК. Как отметили в пресс-службе «Конкорда», Милов, по всей видимости, не извлек уроков из судебной тяжбы, поскольку платить не намерен.

«Более того, он не смог сдержать эмоций и вновь позволил себе резкие, порочащие высказывания, прибегнув к своей привычной лексике — «свинья» и «урод», – добавили в пресс-службе.

Сам Пригожин также не остался в стороне и прокомментировал высказывания Милова. По словам бизнесмена, его юристы начали работу по подготовке нового иска и даже подключили экспертов для «антропометрических замеров».

«Искали характерные признаки крупного парнокопытного. Этих признаков они не обнаружили. Что касается слова «урод», то эксперты также подробно исследовали мои внешние признаки и не нашли выраженных уродств, в том числе — на обычно скрытых одеждой частях тела. Так что теперь юридическая служба работает над новым иском», — сообщил предприниматель.