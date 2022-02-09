Евгений Пригожин задал неудобные вопросы журналистам американского издания BuzzFeed о фильме «16-й»

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Ранее от издания BuzzFeed News были получены слова признательности и благодарности бизнесмену Евгению Пригожину за его комментарий относительно картины «16-й».

Американские журналисты хотели узнать, действительно ли Пригожин не имеет никакого отношения к распространенной в Сети видеозаписи, на которой правоохранители США выгоняют из кинотеатра зрителей, пришедших на премьеру российского фильма «16-й».

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Пресс-служба компании «Конкорд» предоставила ответы на провокационные вопросы западных СМИ.

«Несмотря на то, что вы задаете провокационные вопросы, мы вам дадим исчерпывающий ответ. Компания «Конкорд», Евгений Викторович или какие-либо его знакомые лица, о которых он может знать, не создавали и не размещали данное видео. Подобных поручений он не давал. Кто именно снял и опубликовал вышеуказанный ролик Евгению Викторовичу и данным лицам неизвестно», — сказано в сообщении.

Бизнесмен Евгений Пригожин, в свою очередь, тоже решил поинтересоваться у BuzzFeed News их отношением к фильму «16-й». Его интересовала реакция американцев на присутствующую в картине пародию:

«1. Какой момент вам больше всего понравился в фильме «16-й»? 2. Как вы оцениваете сатиру, которая имеется в фильме «16-й» по отношению к высшим должностным лицам США, а также к представителям американской прессы, которые пытались из 16-ти «*********»-троллей сделать 16 тысяч?»

Российская кинолента «16-й» повествует о событиях, развернувшихся в США во время выбора президента в 2016 году. В фильме в саркастичной форме показана американская власть, постоянно твердящая о так называемом «российском вмешательстве» в избирательный процесс.