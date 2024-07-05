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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что будет убеждать жителей региона принять участие в референдуме об отношении к евроинтеграции, организованном Майей Санду, – и проголосовать против.

Это заявление она сделала в ходе телепередачи «По фактам» на гагаузском телеканале GRT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с моей командой есть позиция по поводу референдума: надо выйти и проголосовать против. Мы понимаем, что, если выбрать бойкот референдума, велик шанс того, что неиспользованные бюллетени могут использоваться при фальсификации», – заявила Евгения Гуцул.

Она добавила, что для этих целей будет использоваться и голосование по почте граждан Молдовы, живущих в США, Канаде и некоторых странах ЕС.

«Если мы будем бойкотировать референдум, то голосование и по выборам президента, и по референдуму будет вдвойне сфальсифицировано. У нас есть такая информация, к чему они готовятся», – подчеркнула башкан Гагаузии.

Евгения Гуцул напомнила, что 2 февраля 2014 года гагаузы уже выразили своё мнение в ходе консультативного референдума, на котором только 2,44% жителей Гагаузской автономии проголосовали за вступление Республики Молдова в ЕС, а 94,72% выступили против. При этом 97% высказались за вступление всей Молдовы в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, против проголосовали только 1,5%. В ходе того же референдума 96,7% высказались за отложенное внешнее самоопределение Гагаузии на случай объединения Молдовы с Румынией.

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Отметим, что тема отношения к референдуму о возможности вносить изменения в конституцию Молдовы в ходе переговоров о евроинтеграции стала настоящим яблоком раздора для молдавской оппозиции режиму Майи Санду.

Целый ряд экспертов, таких как известный журналист и экс-кандидат в президенты Дмитрий Чубашенко, руководитель общественной платформы «Молдова за мир» Наталья Дашкевич и ряд других лиц начали призывать к бойкоту референдума, выдвигая исключительно количественный аргумент: якобы для того, чтобы референдум состоялся нужна явка в 920 тысяч избирателей, а общее количество сторонников Санду, по всем опросам, не превышает 320 тысяч.

О бойкоте референдума уже заявили вероятные кандидаты в президенты Молдовы Владимир Воронин и Игорь Додон, ранее занимавшие этот пост, а также экс-премьер-министр Ион Кику, заявивший о намерении баллотироваться на должность главы государства. В качестве обоснования бойкота они называют факт незаконности самого проведения такого референдума, тем более одновременно с президентскими выборами, что прямо запрещает Избирательный кодекс Молдовы.