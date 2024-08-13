Евич: С такой войной России придется возвращать смертную казнь

Максим Столяров.  
13.08.2024 08:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Россия


Арестованные генералы Минобороны РФ, которые получат сроки за коррупцию, ещё легко отделаются по сравнению с тем, как придётся в дальнейшем поступать с такими функционерами.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Арестованные генералы Минобороны РФ, которые получат сроки за коррупцию, ещё легко отделаются по сравнению с...

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«Как Евич относится к информации об аресте воров в Минобороны? Пока не вынесен приговор, мы не можем говорить, что это воры. Второе, мы надеемся, что следствие установит истину глубоко, будут выявлены все причастные, и мы очень надеемся, что суровый беспристрастный приговор всем виновным послужит жесточайшим напоминанием всем остальным. Думаю, так и нужно к этому относиться. А вообще напомню всем, что если война будет развиваться так, как сейчас, то смертная казнь рано или поздно будет введена, потому что нельзя воевать большую войну, не имея смертной казни в ассортименте», – сказал военврач.

«Диверсанты, террористы, разведчики – люди с особым складом психики. Он на смерть идёт. И если его задержали, но он точно знает, что его не убьют, он вообще ничего не боится. Потому что посадят – так через несколько лет выменяют или свои займут территорию. Таких людей устрашить может только смертная казнь, ну и другие есть факторы.

Короче говоря, те, кого сейчас осудят на сколько-то лет тюрьмы, будут сильно радоваться, по сравнению с теми, кто позже, когда смертную казнь восстановят, попадёт под её раздачу», – добавил Евич.

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