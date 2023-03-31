Евпаторийский депутат требует изымать собственность у «ждунов» в Крыму

Открытые судебные процессы по обвинению в антигосударственной деятельности с изъятием собственности – только такие меры урезонят заукраинских «ждунов» и лишат сбежавшую за рубеж культурную «элиту» статуса лидеров мнений.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Евпаторийского городского совета, ветеран Народного ополчения Крыма Константин Щукин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проводить реальные суды с изъятием их собственности, – отметил он. – Полные, правильные судебные дела. Понимаете, в 1939 году были не просто трибуналы, если поднять те дела, там материалов было больше, чем во многих современных уголовных делах. То есть, у них реально это преступление против государства. А государству на основании этого – лишать их имущества, его продавать и вливать эти деньги. Это будет примером, опять же, для следующих предателей. У нас же безразличие порождает не только безнаказанность, но и предательство. Опять же, речь не идет о репрессивных мерах, должна быть сугубо индивидуальная ответственность за каждое действие. Если взять ту же Ахеджакову, кто за ней пойдёт, лидером какого общественного мнения она будет, если, поработав здесь, заработав денег, и предав страну, она лишилась имущества? Кто будет разделять такие ее ценности? Она их быстро лишится, потому что её поддерживают те, кто любят деньги и роскошь, любят западные ценности по кинофильмам … Когда только она лишится всего, и они поймут, что тоже могут лишиться – взгляды меняются».

Глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев считает, что у «ждунов» весьма далекие представления о том, что с ними будет в случае захвата Крыма ВСУ.

«Мы их называем «ждунами», люди получали гранты, получали премии, даже многие работали здесь успешнее, чем на Украине, и они сейчас сидят и заявляют в интернете о том, как они ждут ВСУ. Я бы почаще показывал такие кадры, что будет, если зайдет ВСУ, – подчеркнул он. Я лично был поражён, когда в феврале-марте прошлого года на Херсонском направлении разговаривал с пленными. И один из них мне сказал: вы нас опередили на две недели. Если бы мы через две недели зашли на Крым, а они в марте готовили наступление, это же уже ни для кого не секрет, то, говорит, мы бы вас не жалели, а русских бы просто уничтожали, вешали бы на столбах. И никакой трусливости в их поведении не было – они уже заточены убивать и даже в плену не боятся об этом говорить. И таких много там, о чем надо говорить постоянно и показывать. А эти «ждуны» такие же предатели, как в Великую Отечественную войну, которые выходили и фашистов встречали с хлебом-солью, и потом вешали себе повязку «полицай» и наших людей сжигали сёлами. Такие же точно сейчас предатели ждут здесь ВСУ, и нам не надо у них всё забирать, лучше их выслать куда-нибудь».

Военный эксперт Руслан Казанцев напротив предлагает не разбрасываться потенциальной рабочей силой, которая в ближайшем будущем очень понадобиться на предприятиях оборонки.

«По вопросу, что делать с людьми, которые, так сказать, предали, которые ждут врага и так далее – отправлять этих людей куда-то, у нас сейчас такое время, когда мы, наверное, не можем себе этого позволить. В скором времени нужно будет мобилизовать все силы оборонных предприятий и вообще всего людского ресурса на благо фронта. Эти люди могли бы поработать на этот фронт, поэтому их ни в коем случае отпускать нельзя, отправлять куда-то», – уверен он.