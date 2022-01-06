Евпаторийский десант: юбилей героической трагедии

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5 января исполнилось 80 лет со дня одного из самых трагических, но и самых героических эпизодов битвы за Крым – высадки Евпаторийского десанта.

Кто в СССР не знал песни «Чёрные бушлаты», посвящённой подвигу советских солдат? Но в наше время развелось множество диванных экспертов и умных пескарей, вальяжно рассуждающих, как легко, мол, советское командование послало на убой почти тысячу человек в бессмысленный десант, закончившийся их гибелью и массовыми расстрелами мирных жителей обозлёнными немцами.

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Мы попытаемся объяснить, почему командование решилось провести отчаянный десант с моря на оккупированную немцами и румынами Евпаторию и почему подвиг морских пехотинцев, оперативно-чекистской группы, разведчиков, военнопленных и жителей Евпатории, три дня мужественно и самоотверженно удерживавших город, не был напрасным.

Предшествующие события

В результате успешного отражения немецкого наступления и первой крупной победы Красной Армии под Москвой, в Ставке Верховного главнокомандующего было принято решение о начале масштабного наступления по всем фронтам, от Ленинграда до Чёрного моря с целью добиться перелома в войне уже в 1942 году.

Что касается Крыма, то успешно проведённая Керченско-Феодосийская десантная операция, в ходе которой был освобождён Керченский полуостров и к первым числам января 1942 года советские дивизии продвинулись в глубь Крыма, было принято решение – зажать с трёх сторон дивизии Манштейна, стянутые к Севастополю, тем более, что взять город с наскока в октябре – ноябре 1941 года немцы так и не смогли.

Основной удар советские войска по врагу советские войска должны были нанести с территории Тамани. В других районах Крыма силы немцев и румын были ослаблены, отчего и было решено использовать это обстоятельство для высадки десантов, с целью создания плацдармов, для дальнейшего освобождения Крыма, в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте, Евпатории.

Месяцем раньше, 5-6 декабря 1941 года в Евпатории был высажен первый морской десант с двух катеров, наделавший немало шороху, поскольку немецко-румынский гарнизон города не ждал опасности с моря и сильно расслабился.

Участники Евпаторийского десанта.

Десантникам удалось уйти под утро, захватив ценные документы на немецкую агентуру в полицейской и жандармской управе, взяв 12 «языков», да ещё и освободив более сотни советских военнопленных. В ходе рейда была сожжена Пассажирская пристань, которая оказалась нужна всего через месяц.

Удачный рейд морских пехотинцев насторожил немцев, заставив их усилить гарнизон, заминировать подходы к наиболее уязвимым объектам и организовать разветвлённую сеть наблюдения.

Евпаторийскую операцию поручили разработать командованию Севастопольским оборонительным районом. Было учтено, что второй десант будет высажен с началом зимних штормов. Это обстоятельство имело как положительные, так и отрицательные моменты.

Предполагалось, что усиливший бдительность немецко-румынский гарнизон Евпатории не будет ждать удара с моря. С другой стороны, поддержать десант с моря и с воздуха в штормовую погоду будет крайне сложно.

2 января Ставка ВГК утвердила план высадки морских десантов в намеченных районах Крыма, и 5 января из осаждённого Севастополя в десант на Евпаторию вышел батальон морских пехотинцев – 553 человека под командованием капитан-лейтенанта Г. Бузинова. В составе десанта была рота разведчиков флота – 60 человек под командованием капитана В. Топчиева. Батальон моряков был также усилен группой разведотдела ЧФ, оперативно-чекистской группой НКВД, взводом сапёров Отдельной Приморской армии. Вместе с бойцами в десант ушли партийные работники, сотрудники городской и районной милиции и органов НКВД для восстановления советской власти в освобождённом городе.

Всего в десанте участвовало 733 человека. Их разместили на тральщике «Взрыватель», морском буксире СП-14 и семи катерах-охотниках.

Начало операции

Около 3 часов утра десант начал высадку. И если высадка на Хлебной пристани проходила более-менее гладко, то обстановка возле сожжённой предыдущим десантом Пассажирской пристани сразу стала складываться не в пользу морских пехотинцев.

Немцы и румыны обнаружили корабли на подходе и подсветили их прожекторами, открыв прицельный минно-артиллерийский огонь. Десантникам пришлось прыгать прямо в ледяную воду. Во время высадки было убито и ранено около пятидесяти человек. Среди погибших – командир десанта Н. Буслаев.

Высадка на Пассажирской пристани.

Высадив штурмовые группы, корабли отошли в море, чтобы своим огнём поддержать десант и дезорганизовать оборону противника.

Роте морских пехотинцев под командованием лейтенанта Я. Шустова удалось прорваться в город и в районе мясокомбината освободить около пятисот советских военнопленных. Освобождённые были так ослаблены, что поддержать десантников смогли только двести человек, из которых лейтенант Шустов сформировал отдельный отряд «Все на Гитлера».

С началом боя в городе вспыхнуло восстание – к десанту примкнули жители города, всего за несколько месяцев оккупации нахлебавшиеся «нового порядка».

Штаб десанта переместился в отбитую у врага гостиницу «Крым», расположенную на улице Революции, напротив от Пассажирской пристани.

После войны на этом месте был установлен памятник героическим морякам Евпаторийского десанта.

Оккупационному гарнизону Евпатории не удалось отразить стремительное наступление десантников, и вскоре солдаты румынского артиллерийского полка, окопавшиеся возле конторы «Заготзерно», под натиском роты лейтенанта Шустова дрогнули и побежали, побросав орудия и боеприпасы. Примерно в это же время группа Литовчука захватили артбатарею на мысе Карантинный.

Не дремала и оперативно-чекистская группа. В её задачи входил сбор документов СД, фельджандармерии, тайной полевой полиции, а также поимка или уничтожение вражеской агентуры. Ориентировкой послужили захваченные первым десантом документы.

В списке коллаборационистов, которых оперчекистской группе следовало захватить или уничтожить значилась дамочка по фамилии Жуковская, оказавшаяся немкой с фамилией Босс. С момента оккупации бывшая диспетчер автобазы становится замначальника евпаторийского отдела СД и, прекрасно зная город и его жителя, занимается арестами, пытками и казнями патриотов.

К сожалению, ещё до начала десанта немцы перевели «ценный кадр» работать в Берлине, а после войны Жуковская-Босс нашла убежище в далёкой Австралии и даже, как говорят, «переобулась» в монашку.

Предатели и каратели из местных отбросов совместно с немецкими хозяевами укрылись в одном из зданий пансионата «Ударник» и дрались с отчаяньем смертников. Зачищать его пришлось в ближнем бою, переходящим в рукопашные схватки.

Немцы на улицах Евпатории.

Однако уже в 8 часов утра обстановка в городе резко поменялась. Командование 11-й армии вермахта подняло по тревоге и направило против десанта подкрепление: сначала сводный батальон из района Евпатории (пехотинцы, военнослужащие железнодорожных войск, батарею зенитных орудий с двумя прожекторными установками), затем в Евпаторию прибыли разведывательный батальон 22-й пехотной дивизии, 70-й сапёрный батальон и несколько немецких и румынских артиллерийских батарей. На подавление десанта и восставших Манштейном был направлен 105-й пехотный полк 72-й пехотной дивизии, переброшенный на автомашинах из-под Балаклавы.

Немецкий солдат смотрит на выброшенный морем тральщик «Взрыватель».

Таким образом, против каждого участника десанта немцы выставили пятерых карателей.

В 11 утра радиосвязь с десантом потеряна, ситуация создалась критическая. Разыгравшийся шторм не позволил прорваться на выручку десантникам вышедшим из Севастополя кораблям – эскадренному миноносцу, тральщику и четырём катерам.

Евпаторийский десант. Уличные бои.

Для подавления десанта уже днём немцы подтянули авиацию. В силу того, что городские бои происходили в тесном соприкосновении противоборствующих сторон, бомбить Евпаторию гитлеровцы не решились, но нанесли удар по кораблям. В ходе авианалёта был повреждён оставленный у пристани для связи катер МО-041, на котором погибли командир катера лейтенант И. И. Чулков и два краснофлотца, смертельно ранен ещё один член экипажа. В результате, МО-041 был вынужден уйти в Севастополь.

6 января 1942 года к Евпатории был направлен эсминец «Смышлёный», однако он не сумел установить контакт с десантом, поскольку был обстрелян с берега танками, получил повреждения и был вынужден вернуться.

7 января, ночью, к Евпатории были отправлены лидер «Ташкент» с разведгруппой на борту и два катера типа «большой охотник» с десантом из 400 человек. При приближении кораблей к пристани на набережной появились немецкие танки, которые открыли огонь по приближавшемуся к берегу «Ташкенту». Обстреляв танки из башенных орудий, «Ташкент» отошёл в море.

Моряки с кораблей могли только наблюдать со стороны разыгравшуюся трагедию. Неподалёку от пристани в небо рвались языки пламени – это горела гостиница «Крым» – временный штаб батальона. И те последние, кто еще оставался в живых, – моряки группы Литовчука – тоже видели своих беспомощных спасателей.

Погибаю, но сдаюсь

Евпатория была усеян телами моряков, бывших военнопленных и взявшихся за оружие горожан, три дня трупы никто не убирал: фашисты запретили под страхом смерти.

Бои в городе шли за каждый дом и продолжались в течение трёх дней. Небольшая группа десантников прорвалась сквозь боевые порядки немцев, сумев достичь каменоломен и некоторое время продолжала вести бой.

По мнению историков, из всего Евпаторийского десанта смогли вырваться из города и влиться в отряды партизан чуть больше 40 человек.

Памятная доска на стене горбольницы. Погибшим врачам и десантникам.

Головной корабль, тральщик «Взрыватель», с которого высаживался десант – погиб. На нем фашисты сосредоточили артиллерийский огонь. Корабль, до отказа заполненный ранеными, выбросило на мель. В живых оставалось меньше трети экипажа, около 30 человек. Несколько раз немцы предлагали сдаться, моряки отвечали автоматными очередями. Капитан-лейтенант Трясцын приказал взорвать тральщик, но погибнуть всем вместе не удалось: не осталось боеприпасов.

Памятник Евпаторийскому десанту на месте, куда море выбросило тральщик «Взрыватель».

Капитан-лейтенант получил тяжелые ранения в ноги. Он вызвал боцмана, одессита Льва Этингофа, приказав принести ему противотанковую гранату. Этингоф принес гранату и встал рядом с командиром. В кубрике застрелился радист. Фельдшер схватил пистолет и бросился на берег, на немцев.

Краснофлотцу Ивану Клименко, который до войны участвовал в марафонских заплывах, вложили за пояс в цилиндр записку о судьбе тральщика, и он бросился в ледяную воду, чтобы вплавь добраться Севастополя.

Иван Клименко проплыл около 40 км по бушующему морю и был подобран советским кораблём. От переохлаждения его спасло последнее средство, известное морякам: если обмазаться мазутом и надеть сверху штаны и форменку, то это будет хоть какая-то защита от холода.

Видя, что «Взрыватель» не подаёт признаков жизни, фашисты решили, что на корабле все погибли. Немцам удалось подойти вплотную и даже взобраться на тральщик, но последние защитники «Взрывателя» в рукопашной схватке перебили вражескую абордажную команду. В ответ немецкие танки стали в упор добивать корабль. Когда трюмы превратились в бойню, когда кончились все патроны, пятеро последних моряков экипажа бросились в море…

В трагические дни Евпаторийского десанта мужество и героизм проявили не только военные, но и гражданские.

Утром, 7 января, немцы ворвались в городскую больницу, в которой находились восемнадцать раненных моряков. Их почти всех расстреляли. Спастись удалось только тяжелораненому моряку Михаилу Курносову, которого медработники успели спрятать в бельевой.

Михаил Курносов стал свидетелем расправы карателей над медицинским персоналом больницы – главврачом Балахчи, хирургом Глицосом и оставшимся неизвестным санитаром, пытавшихся заступиться за раненых. Их расстреляли прямо у больничных ворот.

Высаженная у евпаторийского маяка подводной лодкой М-33 разведгруппа из 13 человек под командованием батальонного комиссара Латышева установила: десант полностью уничтожен. Разыгравшийся шторм не позволил подлодке и сопровождавшему её сторожевику забрать разведгруппу.

Шесть суток горстка разведчиков обороняла последний оплот советской земли – Евпаторийский маяк. 14 января Латышев передал в Севастополь последние слова: «Мы подрываемся на собственных гранатах, прощайте…»

За помощь десанту и восстание немцы в первые же дни после окончательного подавления десанта расстреляли на Красной горке более шести тысяч мирных жителей. А всего на этом месте было расстреляно 12640 мирных жителей – стариков, женщин, детей. Почти треть довоенного населения Евпатории.

Мемориал на Красной горке в Евпатории.

Один из участников десанта, старший лейтенант А. И. Галушкин сумел укрыться, создать подпольную группу из местных жителей и в течение четырёх месяцев мстить оккупантам, прежде чем его раскрыли агенты СД. 7 мая 1942 года дом, в котором находился отважный моряк, был окружён. Старший лейтенант Галушкин вступил в бой и погиб, отстреливаясь из автомата.

Ещё нескольким десантникам удалось выбраться из города и влиться в партизанские отрядах Крыма. Группа из шестидесяти(!) моряков целые сутки скрывалась на улице Русской, в доме №4. Их приютили две жительницы дома. У Прасковьи Перекрестенко – шестилетний сын и старики-родители, у Марии Глушко – девятилетняя дочь. Но молодые женщины двух спрятали десантников в комнатах, на чердаке, в сарае. Сестра Прасковьи Мария Люткевич принесла марлю, стала оказывать помощь раненым. Десантник Ровенский получил ранение в левый глаз, и женщины ножницами извлекли осколок.

Утром немцы пришли и на Русскую. Женщины вовремя сообразили, успев нарисовать на воротах крест и написать: «Холера!»

С наступлением новой ночи десантники разбились на мелкие группы и ушли разными маршрутами на Севастополь. В пути погибли все группы, кроме одной. Литовчук, Лаврухин, Задвернюк и Ведерников сумели пройти 300 километров по территории, занятой врагом и добраться к своим.

Моряк Иван Клименко, бросившийся в штормовое январское море с донесением, был без сознания подобран нашим сторожевиком у берегов Николаевки. Героический моряк попал в госпиталь, пришёл в сознание и даже был опрошен чекистом Галкиным. Однако всё пережитое оказалось выше человеческих сил: Иван Клименко умер в госпитале.

Подводя итог

Трагедию Евпаторийского десанта нельзя рассматривать в отрыве от обстановки по всему фронту в начале января 1942 года, где готовилось широкое наступление. Ставка ВГК предприняла всё возможное, чтобы облегчить обстановку вокруг осаждённого Севастополя и дивизий в районе Керченского полуострова, из которых чуть позже был сформирован Крымский фронт.

Не меньшей трагедией закончилась высадка десанта в Судаке, примерно в то же время. Однако наши потери не были напрасны. За гибель советских десантников враг платил втридорога, таяла его живая сила, техника, угнеталось моральное состояние.

Манштейн (на тот момент – генерал-полковник) прибыл на похороны в Евпаторию.

Историки приводят ещё один малоизвестный факт в пользу проведения десанта. Оказывается, при отступлении, в окрестностях Евпатории от немцев укрывалось немало красноармейцев из разбитых территориальных дивизий. Командование СОР обоснованно считало, что десант сможет использовать этих людей в качестве дополнительного резерва. На них, как и на местное подполье, строился расчёт.

Евпаторийский десант – ещё один вклад в общую Победу, сделанный в самое тяжёлое для страны время – в начальный период войны.

Потеря Крыма, имеющего огромное стратегическое значение, значило превращение его немцами в авианосец и плацдарм для развития летнего наступления на Волгу и Кавказ, что в действительности и произошло.

Следы боев на фасаде дома около морского порта, специально оставленные как напоминание.

Не следует забывать, что десант вызвал восстание жителей Евпатории – первое массовое восстание в тылу гитлеровских оккупантов, задолго до похожих событий в Варшавском гетто. И только за одно это Евпатория заслуживает стать ещё одним городом воинской славы России.