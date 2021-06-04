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04.06.2021, Евпатория , Максим Карпенко
 
Tехнологии, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Транспорт
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Евпатория обзавелась новейшими трамваями «Уралвагонзавода»

В Евпаторию привезли первый современный трамвай, построенный для города на предприятии «Уралвагонзавод». Об этом...

В Евпаторию привезли первый современный трамвай, построенный для города на предприятии «Уралвагонзавод».

Об этом в своем блоге заявил глава администрации города Роман Тихончук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, всего в Евпаторию поставят 27 новых составов, которые уже вскоре выйдут на линию.

«Первый пошёл! Друзья, первый трамвай уже приехал в Евпаторию. Сейчас в депо его соберут, установят на рельсы и уже очень скоро он выйдет работать на маршрут», – написал Тихончук.

Напомним, соглашение о поставке новых трамваев было подписано в ноябре прошлого года. Также в рамках ФЦП в городе проводят реконструкцию трамвайных путей. Евпатория является единственным в Крыму населенным пунктом, в котором сохранился этот вид транспорта. Трамваи здесь не обновлялись с прошлого века. Самыми старыми, например, являются вагоны «Гота», которые были построены в 1957-м году. Самыми молодыми были 30-летние чешские «Татры».


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