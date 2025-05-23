Евразии пора объединяться в общую организацию – Лавров
Странам Евразии стоит объединиться в общую организацию, чтобы строить совместные крупные проекты и вместе решать общие проблемы.
Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Евразия – это самый большой континент, самый богатый, самый многочисленный. Это родина многих великих цивилизаций. И континент, где много интеграционных структур. Но общеконтинентальной зонтичной структуры нет и никогда не было.
В Африке тоже много интеграционных объединений, в Латинской Америке много, но там есть Африканский Союз, там есть СЕЛАК. А в Евразии такой же всеохватывающей организации не существует. Что, наверное, противоестественно.
И идя от жизни, мы видим перспективы, в том числе, с точки зрения повышения конкурентоспособности стран евразийского континента, чтобы налаживать между существующими интеграционными объединениями рабочие связи», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что в Евразии уже действует множество объединений, но между ними нет общей синергии.
«Евразийский экономический союз имеет отношения с Шанхайской организацией сотрудничества и с ОСЕАН. Есть Совет Сотрудничества Арабских Государств Палестинского залива, это тоже очень перспективное объединение.
И если в каждом из этих объединений есть свои планы по развитию транспортных маршрутов, доставки энергоносителей и, конечно, гораздо выгоднее и эффективнее гармонизировать эти планы, а не заниматься каждый на своем участке одними и теми же делами.
И президент достаточно давно сформулировал свое видение налаживания связей, идя от жизни между всеми этими существующими структурами, и итогом этого процесса будет формирование большого евразийского партнерства. И процесс идет.
Те же самые международные транспортные коридоры, позволяющие обеспечить прямую связь между, скажем, Балтикой и Индийским океаном. Есть и другие идеи», – подытожил министр.
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