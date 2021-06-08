Евразийская интеграция в результате пандемии только усилилась

08.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Стремление санкциями остановить развитие России и стран ЕАЭС провалились, о чем свидетельствует результаты Санкт-Петербургского форума. На секциях, посвященных евразийской интеграции, участники из числа российских министров и политиков, а также государственных деятелей и дипломатов стран СНГ высказались о перспективах данного процесса и о консолидации против недружественных действий Запада.

На первой сессии «Евразийское региональное сотрудничество в постковидную эпоху» обсуждалась проблематика преодоления коронакризиса, выстраивания более тесных форм сотрудничества и углубления интеграции на континенте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства Российский Федерации, указал на проблемы, сдерживающие интеграционные процессы, связанные непосредственно с короновирусной пандемией.

По его мнению, сейчас вовсе не постковидный период, а ситуация, когда многие государства вводят новые ограничения и не могут выйти из локдауна. Тем не менее он отметил, что российское правительство и структуры ЕАЭС эффективно отреагировали в прошлом году на эти вызовы, быстро решив все вопросы связанные с допуском медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты на внутренней рынок.

Вообще все эти события, связанные с пандемией, Оверчук назвал «идеальным штормом», который усугубился климатической проблематикой, должны привести к более слаженным действиям членов Союза. По его мнению, страны с малыми экономиками, входящими в ЕАЭС, будут гораздо более заинтересованными в том, чтобы эти действия предпринимались слаженно и скоординировано всей пятеркой, так как у них нет сил вести переговоры по отдельности. В итоге он пришел к выводу, что интеграция в результате пандемии не только не ослабла, а, наоборот, усилилась.

В качестве положительного примера интеграционных процессов вице-премьер указал развивающееся сотрудничество с Узбекистаном, который стал наблюдателем в ЕАЭС. Он отметил, что на последнем форуме в Ташкенте было заключено очень много контрактов, а сама республика получила в результате взаимодействия с Россией и ЕАЭС инвестиции на десятки миллиардов долларов. Ведущую роль в ЕАЭС играет, конечно, Россия, которая, по словам Оверчука, оказала помощь медицинскими работниками и бригадами врачей, которые обучали своих коллег в республиках как правильно вести лечение ковидных больных.

Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана» оказался достаточно оптимистично настроен и уверен, что власти Казахстана смогут добиться к декабрю коллективного иммунитета.

Правда, он отметил, что это может произойти только благодаря помощи России. При этом казахстанский финансист высказал пожелание, чтобы в мире не возникали «вакцинные пространства» и было взаимное признание действующих вакцин, так как иначе трудно говорить о туризме и развитии экономики.

Казахстанский экономист уделил при этом больше значение развитию транспортных маршрутов в Центральной Азии, многие из которых, по его мнению, пролягут теперь не только по территории России, но и через Каспий и Азербайджан и Турцию. Это направление Нур-Султан (Целиноград) считает стратегическим и наращивает сотрудничество с Баку и Анкарой, используя то обстоятельство, что Казахстан находится на перекрестке дорог. Это было обоснованно Келимбетовым, как «необходимость выстраивания связей с разными макрорегионами и побывать на «празднике жизни». Речь идет о 700 миллиардах долларах взаимной торговли между ЕС и КНР, часть потоков которых и стремиться ухватить Нур-Султан.

Хамид Задбум, заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана, отметил о большой заинтересованности налаживании торговых путей через Азербайджан и России и стремлении прорвать блокаду посредством налаживания крепких отношений в ЕАЭС. Именно через интеграцию в регионе представитель Ирана увидел возможность оказания санкциям

«Война санкций, развязанная США – это борьба без правил. Если санкции будут использоваться для борьбы между странами, то мы и страны ЕАЭС, а также Азербайджан и Индия должны будем обратиться в организацию ООН для того, чтобы ввести правила в отношении действий данных санкций. Ведь в результате организованной блокады сто миллионов человек оказались лишены доступа к медикаментам и вакцинам. В итоге страдает не только Иран, но и Россия и Белоруссия, оказавшиеся под давлением этих санкций, и между нами может быть создана коалиция. В итоге мы можем и должны использовать санкции и пандемию себе на пользу, развивая торговые связи и транспортные маршруты», – отметил вице-министр промышленности Ирана.

Шахин Мустафаев, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики отметил, что только взаимное сотрудничество Азербайджана и ЕАЭС даст реальный результат и создаст основы для преодоления пандемии, а также отметил особую роль России в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Он также упомянул о развитии маршрута из Ирана в РФ, как важной торговой артерии с юга на север, который Азербайджан будет поддерживать.

То есть на первой секции обозначилась общая позиция стран Центральной Азии, Азербайджана, Ирана и России в деле выстраивания единой схемы транспортных маршрутов и активизации взаимной торговли, что позволит на макроэкономическом уровне преодолеть все негативные последствия санкций со стороны Запада и нынешней пандемии.

На второй секции ЕАЭС «Успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития» уже пошел предметный разговор и темпах объединительных процессов на постсоветском пространстве и дальнейших задачах Союза.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отметил успешный характер интеграционных процессов.

Внутри ЕАЭС регламенты функционирования объединения уже определяются новыми технологиями цифровизации, а созданный общий рынок труда по глубине и масштабам уже сопоставим с аналогичным рынком Европейского Союза. Созданные институты развития доказали всем свою жизнеспособность, например, такие как Евразийский Банк и Евразийский фонд стабилизации и развития.

Так, по словам Шохина, Евразийская экономическая комиссия ведет интенсивные переговоры и уже создана целая сеть торговых отношений с третьими странами. Цифры тоже свидетельствуют о позитивном процессе. В частности, с 2007-го по 2019-ый год доля взаимной торговли в общей торговли ЕАЭС постоянно росла с 1% до 8%. В относительных величинах – это сопоставимо и даже выше, чем у других торговых объединений, как на Евразийском континенте, так и Американском континенте.

Как бы отвечая на заданные темы первого докладчика, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в своем выступлении уже остановился на темах реализации поставленных задач.

Скрепляющим фактором для экономик стран ЕАЭС, имеющих порой разную структуру, по его мнению, станет индустриальное развитие в рамках совместных кооперационных проектов, которые распространяются не только на постсоветские регионы, но и на ряд государств Азии.

Немаловажным в деле свободного перемещения товаров стало снятие многих ограничений и барьеров. По словам Вольвача, удалось устранить 37% барьеров во внутренней торговле Союза, что является значительным прогрессом и самым высоким показателем с 2016 года. В Российской Федерации при координирующей роли Минэкономразвития России было устранено 12 барьеров, что значительно выше показателей других стран. Главные цели Союза сегодня – продолжить работу по унификации методов таможенного администрирования, мер ответственности, чтобы у всех государств-членов были справедливые и равные условия.

Немаловажным для дела дальнейшей интеграции становится тренд дедолларизации экономик стран ЕАЭС, в котором важную и ведущую роль зачинателя играет Россия. Об этом было четко сказано на форуме министром финансов РФ Антоном Силуановым: «Мы, как и Центробанк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% – это вложения ФНБ в доллары и 35% – в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью».

По его информации доля евро увеличится с 35% до 40%, а юаня – с 15% до 30%. Доля иены останется на уровне 5%, а британского фунта – снизится с 10% до 5%. Оставшиеся 20% займет золото, до этого деньги ФНБ в него не вкладывались, такую возможность открыли недавние поправки. Очевидно, что по этому же пути двигаются и другие страны ЕАЭС, постепенно отказываясь от доллара во взаиморасчетах друг с другом, а также уменьшая долю американской валюты в своих резервах.

Правда, конечно, не все так радужно между партерами и есть некоторые высказывания и действия, мешающие интеграции. Например, МИД Казахстана на днях высказался против «политизации» ЕАЭС, когда по инициативе Белоруссии как на форуме, так и на заседании ЕАЭК был поднят вопрос о необходимости консолидированных ответных действий со стороны стран-участниц на недружественные санкционные меры со стороны ЕС и США. Впрочем, это тема уже следующей статьи.