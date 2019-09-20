«Евреев никто не спасал, нечего за них переживать» – в Киеве пробито очередное дно

20.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское правительство должно более активно навязывать декоммунизацию и уничтожить все советские памятники, без учета мнения несогласных граждан.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил украинский праворадикал и экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское общество достаточно деградировало, особенно та его часть, которую мы все имеем в виду. Это деморализованные люди, давно отравленные московской пропагандой, им нужно навязывать гигиену, прививки, навязывать восстановление национальной памяти, декоммунизацию, идеологию нашей армии.

Какая идеология должна быть в стране? Идеология армии, потому что армия воюет, и вся страна должна придерживаться этой идеологии. Армия, которая воюет с врагом, у которого победобесие и коммунизм является важной стороной его идеологии рядом с Николаем II и всяким другим непотребством. Без сомнений у нашей армии должна быть прямо противоположная идеология, чтобы эта война была эффективной.

Соответственно, эту идеологию нужно навязывать, и она у нас есть – это украинский национализм. У нас есть герои, идеальные рыцари – Шухевич, Бандера. Их памятники должны стоять на тех местах, где стояли Ленины, Марксы, Энгельсы, и это абсолютно правильно. То есть декоммунизация – это один из способов мобилизации общества на победу, а не на поражение. Она обязательно должна происходить директивно, насильно, ведь все хорошие вещи в мире всегда навязывались насильно», – сказал праворадикал.

Однако политолог Алексей Якубин возразил, что согласно Конституции Украины, в стране не может быть государственной идеологии, поэтому процесс декоммунизации, как и работу всего «Института национальной памяти», нанесшего огромный ущерб культурному наследию, необходимо подвергнуть ревизии.

«Конституция Украины говорит, что у нас не может быть никакой государственной идеологии. Очевидно, что эти процессы нужно пересматривать, потому что они не соответствуют Конституции Украины, они нарушают базовые права человека. Декоммунизация в той форме, в которой она предлагалась «Институтом национальной памяти», это, на самом деле, была попытка навязывать мультикультурной и современной по многим параметрам стране идеологию 30-х годов XX века, которая проиграла в Европе.

То, что делал «Институт национальной памяти», было очень выгодно Петру Порошенко, это было выгодным прикрытием, потому что он занимался так называемыми неолиберальными реформами. То, что Петр Порошенко проиграл с таким разгромным счетом Владимиру Зеленскому, это приговор всему «Институту национальной памяти».

Поэтому я думаю, что нужно провести аудит этого института, как использовались его средства, и нужно провести аудит уничтоженных под эгидой всех этих вещей ценностей. Например, вспомните книжку «Советские мозаики», про которую Петр Порошенко говорил, что он с наслаждением её читает. Но часть этих вещей уже является уничтоженной, хотя это было наследие украинского народа, созданное в том числе в советское время», – отметил эксперт.

При этом Якубин спросил радикала, не считает ли он, что по такой логике должны быть уничтожены и памятники жертвам Холокоста, на что Корчинский ответил, что евреев и цыган от геноцида якобы никто не спасал, а советская армия якобы занималась лишь убийством украинцев.

«Армия союзников, возможно, кого-то и спасала, а нас она убивала. Может она спасла двух евреев, но десять миллионов украинцев она убила, она разбомбила Киев, разбомбила все украинские города, эта советская армия. Чего мы должны переживать за евреев? Пусть сами за себя переживают», – заявил Корчинский.