Евреи напомнили о злодеяниях бандеровцев на Западной Украине

08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине ставят памятники палачам и убийцам мирного населения Западной Украины из ОУН-УПА.

Об этом написал на своей страничке в соцсети известный активист, директор Украинского еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Долинский напомнил о том, как в далеком 1997 году на центральной площади города Ровно в честь восьми казненных немцами 4 января 1945 года боевиков ОУН-УПА была установлена памятная доска с их именами и надписью: «Славным борцам за честь и свободу Украины. Почтим их светлую память». Также еврейский активист публикует фото памятной доски в Ровно.

“Все было бы прекрасно, если бы в архиве не остались материалы расследования деятельности «славных бойцов УПА». Оказалось, что борьбу за свободу Украины бойцы СБ УПА проводили в виде массовых убийств мирных жителей ровенских сел и пленных красноармейцев в 1943-44 годах.

На следствии герои показали, что должны были «уничтожать всех врагов УПА: поляков, чехов, евреев, комсомольцев, офицеров Красной Армии, работников милиции и симпатизирующих советской власти украинцев». Боеприпасы бойцы должны были экономить, а убивать «путованием» – когда двое человек затягивают веревку на шее жертвы в разные стороны.

Трупы сбрасывали в колодец недалеко от села Дядьковичи. Летом 1991 года саперы подняли 67 тел из колодца Куровского, о котором говорится в показаниях бойцов УПА. Тогда же состоялось их торжественное перезахоронение. Сейчас к памятной доске бойцов УПА в Ровно возлагают цветы. В 2018 году всех бойцов ОУН-УПА признали ветеранами войны.

Из допроса Николая Слободюка:

“В сентябре 1943 под руководством Слободюка Николая в с. Дядьковичи задушена семья Завада в количестве 5 человек (муж, жена и дочь с мужем и 12-летняя внучка). Трупы семьи сброшены в колодец усадьбы Куровского. В ту же ночь указанной группой в с. Дядьковичи задушена семья поляка, который имел уличное прозвище «Копач» в количестве 5 человек – муж, жена и трое малолетних детей.

В конце сентября или начале октября 1943 г. Слободюк Василий Дмитриевич, Слободюк Василий Аксенович и я в сопровождении 4-х участников СБ в с. Дяьковичи зашли к 70-летней Неверовой, по национальности русской с тем, чтобы убить ее и проживающих с ней лиц. В доме мы застали, кроме Неверовой, ее сына. Я задушил сына, а кто-то из остальной группы старуху. Трупы мы отвезли на усадьбу Куровского и бросили в колодец. Ценное имущество унесли с собой.

В декабре 1943 г. «ЮРБА», «ЩЕРБАК», «МОРОЗ» и я приехали в с. Омельяна и увезли оттуда с собой в Зарецкий лес украинскую семью из трех человек (муж, жена и двухлетний ребенок). Эту семью мы водворили в нашу «тюрьму», а спустя два дня кто-то из указанных лиц их расстрелял.

Из допроса Василия Слободюка

«В ноябре 1943 г. в с. Дядьковичи участниками СБ в одну ночь были задержаны 6 советских военнопленных, убежавших из немецких лагерей и временно проживавшие в указанном селе. Все задержанные были отведены к колодцу в усадьбе Куровского и расстреляны. Я расстрелял одного, Слободюк Николай Теодорович расстрелял двух, Слободюк Яков Андреевич расстрелял одного, Подолец Василий Леонтьевич расстрелял одного, Слободюк Василий Дмитриевич расстрелял одного. После совершения убийства трупы мы раздели и бросили в колодец.

В ноябре 1943 г. из СБ 10 района в подрайонну СБ № 4 было доставлено 6 мужчин в возрасте от 30 до 35 лет, откуда они и за что были задержаны, я не знаю. Мы их отвели к колодцу и всех расстреляли. Я расстрелял одного, Слободюк Николай двух, Подолец Василий двух, «ЛЕБЕДЬ» из районного СБ – одного. Затем мы трупы раздели и бросили в колодец.

В ноябре 1943 г. комендант СБ подрайона Слободюк Василий в селе Дядьковичи задержал одну неизвестную женщину, которая прибыла в село для обмена вещей на продукты. Слободюк на своей подводе отвез ее к колодцу и расстрелял там в присутствии Подолец Василия , а труп бросил в колодец.

В начале ноября 1943 года комендантом диверсионной группы УПА -жителем с. Дядьковичи КУХАР-ЛУКАЩУК Владимиром Петровичем был уведен в лес зав. аптекой с. Дядьковичи по имени Николай, как его фамилия и кто он по национальности, я не знаю. Какая его судьба постигла мне неизвестно, но я предполагаю, что он убит.

Спустя месяц участники СБ – Слободюк Василий и Подолец Василий увели сменившую этого аптекаря, молодую аптекаршу, на вид лет 22, расстреляли ее, а труп сбросили в колодец”.

Из допроса Александра Грицюка

«В начале января 1944 г. участники районной СБ задержали трех пленных красноармейцев в с. Малые Омельяны, и двух пленных офицеров Красной Армии в с. Большие Омельяны. Задержанных доставили в с. Дядьковичи, где мы с «ДУБОМ» в то время находились. «ДУБ» приказал мне отвести их к указанному колодцу и расстрелять. Несколько участников СБ окружили пленных и повели, я следовал за ними. Придя к колодцу я их всех, одного за другим, расстрелял из винтовки. Перед расстрелом задержанные пытались вырваться и проклинали нас, но были избиты прикладами. Раздев трупы, мы бросили их в колодец.

В средних числах января 1944 года в селе Ясенничи я убил, по приказанию Дуба, жительницу указанного села лет 19-20, украинку по национальности. Убийство я совершил путем удушения веровкой («путованием»). Труп жительницы села был закопан на месте убийства.

Вскоре после этого в с. Грушвица, Ровенского р-на, по приказанию «Дуба» я застрелил из винтовки неизвестного мужчину в возрасте 38-40 лет. Труп я закопал там же, на месте совершения убийства. Тогда же в с. Грушвица «Дуб» приказал мне убить одного крестьянина в возрасте около 40 лет. Я отвел его в сторону и выстрелил в него, но не убил, а только ранил в руку. Крестьянин, не ожидая второго выстрела, бросился бежать, я послал ему вдогонку несколько пуль, но промахнулся. За этот случай «Дуб» приказал дать мне 20 шомполов.

В конце января 1944 г. в том же с. Грушвица я принял участие в убийстве одной женщины, набросив на шею петлю, которую затянули участник районной СБ «НЕЧАЙ» и «КРУК», фамилии их не знаю, равно как не знаю фамилии своей жертвы. Труп задушенной мы зарыли в землю за селом», – приводит Эдуард Долинский документальные свидетельсчтва о зверствах нынешних “героев Украины”.

Примечательно, что в комментариях к посту Долинского пользователи соцсети проводят тпараллели между “подвигами” бандеровцев 80-летней давности и деятельностью так называемой “небесной сотни Майдана” и современных “героев АТО”, берущих пример с гитлеровских коллаборационистов и использующих их боевой клич “Слава Украине!”.

“Типичные герои майдана, на таких же равнялись в мае 2014 в Одессе”, – написал пользователь Евгений Сова.

“Прокурорам нового Нюрнбернского процесса на гэроями Пидрахуевки начавших гражданскую войну еще многому предстоит удивляться. Главное что бы их при попытке к бегству не ликвидировали раньше времени хозяева”, – отмечает пользователь Alexander Bozhkov.